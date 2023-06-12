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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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SIPRI: Китай за год нарастил ядерный арсенал за год

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Объем ядерного арсенала Китая значительно вырос за последний год, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает УНН.

SIPRI: Китай за год нарастил ядерный арсенал за год

Детали

По данным SIPRI, Китай значительно увеличил размер своего ядерного арсенала в течение года, переходя от 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться, а количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в Китае может приблизиться к уровню США и россии.

"Китай начал значительное расширение своего ядерного арсенала", - отмечает Ханс М. Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS).

В то же время он подчеркивает, что это противоречит заявленной цели Китая иметь лишь минимальные ядерные силы, необходимые для обеспечения своей национальной безопасности. Рост ядерного потенциала Китая создает потенциальную конкуренцию для главных ядерных держав в мире, говорится в отчете.

Дополнение

Как сообщалось, запасы ядерного оружия могут появиться и в беларуси. Уже 7-8 июля россия начнет развертывание тактического ядерного оружия после того, как все объекты будут готовы, заявил путин.

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