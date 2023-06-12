SIPRI: Китай за год нарастил ядерный арсенал за год

Детали

По данным SIPRI, Китай значительно увеличил размер своего ядерного арсенала в течение года, переходя от 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться, а количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в Китае может приблизиться к уровню США и россии.

"Китай начал значительное расширение своего ядерного арсенала", - отмечает Ханс М. Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS).

В то же время он подчеркивает, что это противоречит заявленной цели Китая иметь лишь минимальные ядерные силы, необходимые для обеспечения своей национальной безопасности. Рост ядерного потенциала Китая создает потенциальную конкуренцию для главных ядерных держав в мире, говорится в отчете.

Дополнение

Как сообщалось, запасы ядерного оружия могут появиться и в беларуси. Уже 7-8 июля россия начнет развертывание тактического ядерного оружия после того, как все объекты будут готовы, заявил путин.