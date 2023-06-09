росія перекине тактичну ядерну зброю до білорусі в липні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї у білорусі після того, як об'єкти будуть готові 7-8 липня, заявив путін у п'ятницю на зустрічі у Сочі із лукашенко, інформує УНН.
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"Так що все за планом, все стабільно", - сказав путін, згідно з повідомленням кремля.
путін також зазначив, що економічні відносини між росією та білоруссю розвиваються "дуже добре".
лукашенко також зазначив, що у відносинах білорусі та росії є економічні питання, але не проблеми.
Додамо
Двоє диктаторів раніше погодили план розміщення російських ядерних ракет малої дальності наземного базування.
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