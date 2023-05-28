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лукашенко запропонував бажаючим країнам мати ядерну зброю вступати до “союзної держави”

лукашенко запропонував бажаючим країнам мати ядерну зброю вступати до “союзної держави”

Київ • УНН

 • 710764 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Білоруський диктатор олександр лукашенко в коментарі російським журналістам заявив, що всі держави, які бажають мати ядерну зброю, можуть вступати в “союзну державу”, передає УНН.

Цитата

“Якщо хтось переживає – не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв (президент Казахстану – ред.) переживає з цього приводу, але якщо раптом – то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із російською федерацією. Це дуже просто. До союзу білорусі з росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх», — сказав лукашенко.

Доповнення

Раніше президент білорусі олександр лукашенко заявив, що розпочалася передача частини тактичної ядерної зброї з росії до білорусі.

Європейський Союз засуджує угоду між росією і білоруссю про дозвіл на розміщення російських ядерних боєголовок на території білорусі. Це крок, який призведе до "подальшої вкрай небезпечної ескалації".

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