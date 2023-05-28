лукашенко предложил желающим странам иметь ядерное оружие вступать в “союзное государство”

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“Если кто-то переживает – не думаю, что Касым-Жомарт Токаев (президент Казахстана – ред.) переживает по этому поводу, но если вдруг – так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с российской федерацией. Это очень просто. В союз беларуси с россией надо вступать, и всё: будет ядерное оружие на всех», — сказал лукашенко.

Дополнение

Ранее президент беларуси александр лукашенко заявил, что началась передача части тактического ядерного оружия из россии в беларусь.

Европейский Союз осуждает соглашение между россией и беларусью о разрешении на размещение российских ядерных боеголовок на территории беларуси. Это шаг, который приведет к "дальнейшей крайне опасной эскалации".