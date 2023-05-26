ЄС відповість "жорсткою та скоординованою реакцією" на спробу подальшого загострення ситуації із ядерною зброєю в білорусі - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Європейський Союз засуджує угоду між росією та білоруссю про дозвіл на розміщення російських ядерних боєголовок на території білорусі. Це крок, який призведе до "подальшої вкрай небезпечної ескалації", йдеться в заяві Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, передає УНН.
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"Це рішення суперечить зобов'язанням, які росія взяла на себе у Будапештському меморандумі, згідно з яким білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території, та у Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про неможливість виграти ядерну війну. Ми закликаємо росію дотримуватися цих зобов'язань" - йдеться в повідомленні Жозепа Борреля.
"Білоруський режим є співучасником незаконної та нічим не спровокованої агресивної війни росії проти України. Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти посиленню напруженості в регіоні та підірвати суверенітет білорусі", - йдеться в повідомленні.
"Будь-яка спроба подальшого загострення ситуації буде зустрінута жорсткою та скоординованою реакцією".
Додамо
Диктатор білорусі олександр лукашенко заявив у четвер, що розпочалася передача деякої кількості тактичної ядерної зброї з росії до білорусі.