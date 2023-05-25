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19:26 • 44456 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103166 просмотра

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13 марта, 13:47 • 106758 просмотра

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лукашенко заявил, что россия начала переброску тактического ядерного оружия в беларусь

лукашенко заявил, что россия начала переброску тактического ядерного оружия в беларусь

Киев • УНН

 • 759121 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Началась передача части тактического ядерного оружия из россии в беларусь, заявил в четверг президент александр лукашенко, сообщает государственное информационное агентство БелТА, пишет УНН.

Цитата

"Необходимо было подготовить места хранения и так далее. Мы все это сделали. Поэтому началось движение ядерного оружия", — сказал лукашенко.

лукашенко также пообещал безопасность тактического ядерного оружия в беларуси, сказав: "Не беспокойтесь о ядерном оружии. Мы несем за это ответственность. Это серьезные проблемы. Здесь все будет в порядке".

Добавим

москва и минск подписали соглашение о размещении тактического ядерного оружия в беларуси. лукашенко упомянул о возможности размещения россией стратегического ядерного оружия в беларуси во время общенационального обращения в марте, безосновательно обвинив страны Запада в том, что они "готовятся вторгнуться" в беларусь и "уничтожить ее".

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