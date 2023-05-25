лукашенко заявил, что россия начала переброску тактического ядерного оружия в беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Началась передача части тактического ядерного оружия из россии в беларусь, заявил в четверг президент александр лукашенко, сообщает государственное информационное агентство БелТА, пишет УНН.
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"Необходимо было подготовить места хранения и так далее. Мы все это сделали. Поэтому началось движение ядерного оружия", — сказал лукашенко.
лукашенко также пообещал безопасность тактического ядерного оружия в беларуси, сказав: "Не беспокойтесь о ядерном оружии. Мы несем за это ответственность. Это серьезные проблемы. Здесь все будет в порядке".
Добавим
москва и минск подписали соглашение о размещении тактического ядерного оружия в беларуси. лукашенко упомянул о возможности размещения россией стратегического ядерного оружия в беларуси во время общенационального обращения в марте, безосновательно обвинив страны Запада в том, что они "готовятся вторгнуться" в беларусь и "уничтожить ее".