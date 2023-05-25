лукашенко заявив, що росія почала перекидання тактичної ядерної зброї до білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Почалася передача частини тактичної ядерної зброї з росії до білорусі, заявив у четвер президент олександр лукашенко, повідомляє державне інформаційне агентство БелТА, пише УНН.
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"Необхідно було підготувати місця зберігання і таке інше. Ми все це зробили. Тому почався рух ядерної зброї", - сказав лукашенко.
лукашенко також пообіцяв безпеку тактичної ядерної зброї у білорусі, сказавши: "Не турбуйтесь про ядерну зброю. Ми несемо за це відповідальність. Це серйозні проблеми. Тут усе буде гаразд".
Додамо
москва та мінськ підписали угоду про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі. лукашенко згадав про можливість розміщення росією стратегічної ядерної зброї у білорусі під час загальнонаціонального звернення у березні, безпідставно звинувативши країни Заходу в тому, що вони "готуються вторгнутися" до білорусі та "знищити її".