ЕС ответит "жесткой и скоординированной реакцией" на попытку дальнейшего обострения ситуации с ядерным оружием в беларуси - заявление

Цитата

"Это решение противоречит обязательствам, которые россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории, и в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о невозможности выиграть ядерную войну. Мы призываем россию соблюдать эти обязательства" - говорится в сообщении Жозепа Борреля.

"Белорусский режим является соучастником незаконной и ничем не спровоцированной агрессивной войны россии против Украины. Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны россии против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать усилению напряженности в регионе и подорвать суверенитет беларуси", — говорится в сообщении.

"Любая попытка дальнейшего обострения ситуации будет встречена жесткой и скоординированной реакцией".

Добавим

Диктатор беларуси александр лукашенко заявил в четверг, что началась передача некоторого количества тактического ядерного оружия из россии в беларусь.