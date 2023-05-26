ЕС ответит "жесткой и скоординированной реакцией" на попытку дальнейшего обострения ситуации с ядерным оружием в беларуси - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Европейский Союз осуждает соглашение между россией и беларусью о разрешении на размещение российских ядерных боеголовок на территории беларуси. Это шаг, который приведет к "дальнейшей крайне опасной эскалации", говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, передает УНН.
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"Это решение противоречит обязательствам, которые россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории, и в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о невозможности выиграть ядерную войну. Мы призываем россию соблюдать эти обязательства" - говорится в сообщении Жозепа Борреля.
"Белорусский режим является соучастником незаконной и ничем не спровоцированной агрессивной войны россии против Украины. Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны россии против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать усилению напряженности в регионе и подорвать суверенитет беларуси", — говорится в сообщении.
"Любая попытка дальнейшего обострения ситуации будет встречена жесткой и скоординированной реакцией".
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Диктатор беларуси александр лукашенко заявил в четверг, что началась передача некоторого количества тактического ядерного оружия из россии в беларусь.