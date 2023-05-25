мінськ і москва підписали документ про розміщення ядерної зброї в білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Офіційна москва і мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Відповідний документ підписано на рівні міністрів оборони росії та біілорусі, повідомляють російські державні ЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Під час зустрічі підписані документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території республіки білорусь", - ідеться у заяві.
Міністр оборони рф сергій шойгу, як вказано, зазначив, що заходи, що здійснюються росією і білоруссю, "відповідають усім діючим міжнародно-правовим зобов'язанням".
Доповнення
У березні російський диктатор володимир путін заявив державному телебаченню, що лідери в москві та мінську домовилися про такий крок, який, за словами росії, не буде порушенням міжнародного Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Україна у відповідь вимагала негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.