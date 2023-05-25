минск и москва подписали документ о размещении ядерного оружия в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Официальная москва и минск подписали документ о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Соответствующий документ подписан на уровне министров обороны россии и беларуси, сообщают российские государственные СМИ, пишет УНН.
Детали
"В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики беларусь", - говорится в заявлении.
Министр обороны рф сергей шойгу отметил, что осуществляемые россией и беларусью меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам".
Дополнение
В марте российский диктатор владимир путин заявил государственному телевидению, что лидеры в москве и минске договорились о таком шаге, который, по словам россии, не будет нарушением международного Договора о нераспространении ядерного оружия.
Украина в ответ потребовала немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.