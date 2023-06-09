россия перебросит тактическое ядерное оружие в беларусь в июле

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"Так что все по плану, все стабильно", - сказал путин, согласно сообщению кремля.

путин также отметил, что экономические отношения между россией и беларусью развиваются "очень хорошо".

лукашенко также отметил, что в отношениях беларуси и россии есть экономические вопросы, но не проблемы.

Добавим

Два диктатора ранее согласовали план размещения российских ядерных ракет малой дальности наземного базирования.

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