россия перебросит тактическое ядерное оружие в беларусь в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в беларуси после того, как объекты будут готовы 7-8 июля, заявил путин в пятницу на встрече в Сочи с лукашенко, информирует УНН.
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"Так что все по плану, все стабильно", - сказал путин, согласно сообщению кремля.
путин также отметил, что экономические отношения между россией и беларусью развиваются "очень хорошо".
лукашенко также отметил, что в отношениях беларуси и россии есть экономические вопросы, но не проблемы.
Добавим
Два диктатора ранее согласовали план размещения российских ядерных ракет малой дальности наземного базирования.
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