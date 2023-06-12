SIPRI: Китай за рік наростив ядерний арсенал
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Обсяг ядерного арсеналу Китаю значно зріс за останній рік, ідеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), передає УНН.
Деталі
За даними SIPRI, Китай значно збільшив розмір свого ядерного арсеналу протягом року, переходячи від 350 боєголовок в січні 2022 року до 410 в січні 2023 року. Очікується, що ця тенденція буде продовжуватись, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) в Китаї може наблизитись до рівня США та росії.
"Китай розпочав значне розширення свого ядерного арсеналу", - зауважує Ханс М. Крістенсен, старший науковий співробітник програми SIPRI зі зброї масового знищення та директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених (FAS).
Водночас він підкреслює, що це суперечить заявленій меті Китаю мати лише мінімальні ядерні сили, необхідні для забезпечення своєї національної безпеки. Зростання ядерного потенціалу Китаю створює потенційну конкуренцію для головних ядерних держав у світі, сказано у звіті.
Доповнення
Як повідомлялося, запаси ядерної зброї можуть зʼявитись і у білорусі. Уже 7-8 липня росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї після того, як усі об'єкти будуть готові, заявив путін.