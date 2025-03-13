Украина исчерпала запас дальнобойных ракет ATACMS - AP
Киев • УНН
США передали Украине менее 40 ракет ATACMS, которые были использованы еще в конце января. Возобновление поставок оружия уже происходит.
У Украины больше нет ни одной армейской тактической ракетной системы большой дальности (ATACMS). Об этом сообщает АР со ссылкой на неназванного официального представителя США и украинского депутата из комитета обороны страны, информирует УНН.
Детали
По словам американского чиновника, Соединенные Штаты предоставили менее 40 этих ракет в общей сложности, и Украина их исчерпала еще в конце января.
Высокопоставленные руководители обороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, четко дали понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS и что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в бою
Издание отмечает, что американская военная помощь является жизненно важной для слабо укомплектованной и уставшей армии Украины, которой трудно сдерживать большую военную силу россии.
"Для россии американская помощь означает потенциально больше трудностей в достижении целей войны, и это может сделать мирные усилия Вашингтона более трудными для москвы", - резюмируют авторы.
Напомним
После встречи в Саудовской Аравии США возобновили обмен разведданными с Украиной и поставки оружия. Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы HIMARS снова отправляются в Украину.
Поставки оружия через Польшу после возобновления помощи США Украине вышли на прежний уровень, Starlink работают - Сикорский12.03.25, 12:54 • 21975 просмотров