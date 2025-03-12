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У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні та обміну розвідданими - CNN

Київ • УНН

 • 18419 перегляди

Після зустрічі в Саудівській Аравії США відновили обмін розвідданими з Україною та постачання зброї. Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси HIMARS знову відправляються в Україну.

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні та обміну розвідданими - CNN

Після зустрічі між представниками США та України в Саудівській Аравії у вівторок Вашингтон повністю відновив обмін розвідданими з Києвом, а американська зброя знову надходить в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання, артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси до реактивних систем HIMARS знову відправляються в Україну у складі пакетів, схвалених адміністрацією Байдена.

Ці поставки були призупинені після катастрофічної зустрічі в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Президентом України Володимиром Зеленським

- йдеться у статті.

ЗМІ уточнює, що частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. Напередодні ввечері державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережах, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

"Також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння країни", - цитує видання чиновника.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через хаб у Польщі для України на попередній рівень, після відновлення безпекової допомоги з боку США. За його словами, Starlink-и також працюють.

Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: що показав новий звіт SIPRI10.03.25, 08:59 • 50001 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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