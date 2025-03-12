У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні та обміну розвідданими - CNN

Після зустрічі між представниками США та України в Саудівській Аравії у вівторок Вашингтон повністю відновив обмін розвідданими з Києвом, а американська зброя знову надходить в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.

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За словами співрозмовника видання, артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси до реактивних систем HIMARS знову відправляються в Україну у складі пакетів, схвалених адміністрацією Байдена.

Ці поставки були призупинені після катастрофічної зустрічі в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Президентом України Володимиром Зеленським - йдеться у статті.

ЗМІ уточнює, що частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. Напередодні ввечері державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережах, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

"Також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння країни", - цитує видання чиновника.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через хаб у Польщі для України на попередній рівень, після відновлення безпекової допомоги з боку США. За його словами, Starlink-и також працюють.

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