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В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине и обмена разведданными - CNN

Киев • УНН

 • 18388 просмотра

После встречи в Саудовской Аравии США возобновили обмен разведданными с Украиной и поставки оружия. Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы HIMARS снова отправляются в Украину.

В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине и обмена разведданными - CNN

После встречи между представителями США и Украины в Саудовской Аравии во вторник Вашингтон полностью возобновил обмен разведданными с Киевом, а американское оружие снова поступает в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, информирует УНН.

Детали

По словам собеседника издания, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы к реактивным системам HIMARS снова отправляются в Украину в составе пакетов, одобренных администрацией Байдена.

Эти поставки были приостановлены после катастрофической встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и Президентом Украины Владимиром Зеленским

- говорится в статье.

СМИ уточняет, что часть этого оружия хранилась в Польше до того, как оно попало в Украину. Накануне вечером государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил в соцсетях, что оружие в Жешуве вблизи границы с Украиной снова начало двигаться.

"Также возобновили работу американские подрядчики, находящиеся в Украине для оказания помощи в обслуживании, обучении и поддержке более сложных систем вооружения страны", - цитирует издание чиновника.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через хаб в Польше для Украины на прежний уровень, после возобновления помощи в области безопасности со стороны США. По его словам, Starlink-и также работают.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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