Замена ATACMS: США возобновляют поставки в Украину модернизированных дальнобойных бомб GLSDB
Киев • УНН
США возобновят поставки в Украину бомб GLSDB, модернизированных для противодействия помехам рф, на фоне исчерпания запасов ATACMS. Ожидается, что использование обновленных бомб возобновится в ближайшие дни.
США готовы возобновить поставки в Украину бомб дальнего радиуса действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того, как они были модернизированы для лучшего противодействия российским помехам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих людей, знакомых с вопросом, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что боеприпасы поступят в Украину на фоне сообщений о том, что запасы армейских тактических ракетных систем аналогичной дальности (ATACMS) в Украине исчерпаны.
Часть модификаций предусматривала усиление соединений внутри оружия для повышения его устойчивости
Ожидается, что возобновление применения бомб GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку их запасы уже есть в Европе.
Напомним
Накануне АР сообщило, что Украина больше не имеет ни одной армейской тактической ракетной системы большой дальности (ATACMS). По словам неназванного официального представителя США, Вашингтон предоставил менее 40 этих ракет в общей сложности, и Украина их исчерпала еще в конце января.
В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине и обмена разведданными - CNN12.03.25, 22:21 • 18388 просмотров