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Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

Київ • УНН

 • 44935 перегляди

Дивіться онлайн-трансляції великодніх богослужінь ПЦУ, УГКЦ та РКЦ. Трансляції доступні на Youtube-каналах, телеканалах "Суспільне Культура", "Українському радіо" та "Радіо Культура".

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

Головне християнське свято – Великдень – цьогоріч українці вже вчетверте відзначатимуть в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала проти нашої Батьківщині російська федерація. Українців закликають, за можливості, не йти до церкви та уникати великого скупчення людей. Натомість можна подивитись онлайн-трансляції великодніх літургій, передає УНН.

Деталі

Зокрема, богослужіння Православної церкви України буде транслюватися на Youtube-каналі й сторінці ПЦУ у Facebook та на особистій сторінці митрополита Епіфанія.

Трансляція відбуватиметься і на телеканалі "Суспільне Культура" (19 квітня о 23:00) та на "Українське Радіо" та "Радіо Культура" (20 квітня після опівночі).

Трансляція богослужіння в Українській греко-католицькій церкві буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення".

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску18.04.25, 08:00 • 126011 переглядiв

Долучитися до служби онлайн можна на телеканалі "Суспільне Культура"(20 квітня о 7:00) та на "Українське Радіо" та "Радіо Культура" (після 8:30).

Трансляція богослужінь Римо-Католицткої Церкви в Україні зможуть подивитися Святу Месу у Ватикані на Телебаченні Віковічного Слова (EWTN) (20 квітня об 11:30).

Доповнення 

  Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними українських розвідки та спецслужб, росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня та після нього.

Спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила УНН, що правоохоронці посилюють заходи безпеки на Великдень. Наряди поліції чергуватимуть біля церков, патрулюватимуть автошляхи та вибірково проводитимуть огляд речей громадян.

Раніше УНН писав, що Івано-Франківщина скасувала усі масові заходи у Великдень на території Прикарпаття. Хмельниччина та Кіровоградщина, навпаки, скоротили комендантську годину у святкову ніч. А Київ звернувся до релігійних громад з проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн.

Також влада столиці закликала керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.

Павло Зінченко

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