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росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Київ • УНН

 • 14108 перегляди

російські війська готують нові удари по Україні напередодні та після Великодня. Нацполіція посилює безпеку на Великдень, патрулюватимуть біля храмів та проводитимуть огляд речей.

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

За даними українських розвідки та спецслужб, росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня та після нього. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Знаємо, до чого готується росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари росії

- заявив Зеленський.

Президент також додав, що українці і надалі захищатимуть свою країну. Він подякував кожному, хто сумлінно виконує роботу на своєму місці.

Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист – не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, – усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила УНН, що правоохоронці посилюють заходи безпеки на Великдень. Наряди поліції чергуватимуть біля церков, патрулюватимуть автошляхи та вибірково проводитимуть огляд речей громадян.

"Під час відзначення Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Кількість екіпажів збільшили. Правоохоронці разом із кінологами та вибухотехніками чергуватимуть поблизу храмів, патрулюватимуть вулиці та автошляхи. Правоохоронці можуть вибірково проводити огляд речей громадян", - сказала Гірдвіліс.

Раніше УНН писав, що Івано-Франківщина скасувала усі масові заходи у Великдень на території Прикарпаття. Хмельниччина та Кіровоградщина, навпаки, скоротили комендантську годину у святкову ніч. А Київ звернувся до релігійних громад з проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн.

Також влада столиці закликала керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.

Павло Зінченко

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