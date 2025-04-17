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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Киев • УНН

 • 13095 просмотра

российские войска готовят новые удары по Украине в преддверии и после Пасхи. Нацполиция усиливает безопасность на Пасху, будут патрулировать возле храмов и проводить осмотр вещей.

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

По данным украинской разведки и спецслужб, россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Знаем, к чему готовится россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас – и в преддверии Пасхи, и после нее – возможны новые удары россии

- заявил Зеленский.

Президент также добавил, что украинцы и в дальнейшем будут защищать свою страну. Он поблагодарил каждого, кто добросовестно выполняет работу на своем месте.

Мы будем и в дальнейшем защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита – не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, – всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила УНН, что правоохранители усиливают меры безопасности на Пасху. Наряды полиции будут дежурить возле церквей, патрулировать автодороги и выборочно проводить осмотр вещей граждан.

"Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, усиливает меры безопасности. Количество экипажей увеличили. Правоохранители вместе с кинологами и взрывотехниками будут дежурить вблизи храмов, патрулировать улицы и автодороги. Правоохранители могут выборочно проводить осмотр вещей граждан", - сказала Гирдвилис.

Ранее УНН писал, что Ивано-Франковщина отменила все массовые мероприятия на Пасху на территории Прикарпатья. Хмельницкая и Кировоградская области, напротив, сократили комендантский час в праздничную ночь. А Киев обратился к религиозным общинам с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн.

Также власти столицы призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.

Павел Зинченко

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