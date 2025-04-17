Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский
Киев • УНН
российские войска готовят новые удары по Украине в преддверии и после Пасхи. Нацполиция усиливает безопасность на Пасху, будут патрулировать возле храмов и проводить осмотр вещей.
По данным украинской разведки и спецслужб, россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
Знаем, к чему готовится россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас – и в преддверии Пасхи, и после нее – возможны новые удары россии
Президент также добавил, что украинцы и в дальнейшем будут защищать свою страну. Он поблагодарил каждого, кто добросовестно выполняет работу на своем месте.
Мы будем и в дальнейшем защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита – не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, – всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается
Дополнение
Спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила УНН, что правоохранители усиливают меры безопасности на Пасху. Наряды полиции будут дежурить возле церквей, патрулировать автодороги и выборочно проводить осмотр вещей граждан.
"Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, усиливает меры безопасности. Количество экипажей увеличили. Правоохранители вместе с кинологами и взрывотехниками будут дежурить вблизи храмов, патрулировать улицы и автодороги. Правоохранители могут выборочно проводить осмотр вещей граждан", - сказала Гирдвилис.
Ранее УНН писал, что Ивано-Франковщина отменила все массовые мероприятия на Пасху на территории Прикарпатья. Хмельницкая и Кировоградская области, напротив, сократили комендантский час в праздничную ночь. А Киев обратился к религиозным общинам с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн.
Также власти столицы призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.