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Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску
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Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

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Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

Київ • УНН

 • 19363 перегляди

У Києві головне богослужіння відбудеться у Свято-Михайлівському соборі. Паски можна освятити у багатьох храмах міста. Віряни також мають можливість подивитися онлайн-трансляцію богослужінь.

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

У Києві на Великдень головне урочисте богослужіння, як і зазвичай, буде відбуватися у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної Церкви України. Проте зважаючи на безпекову ситуацію в місті, а також комендантську годину багатьом вірянам було б простіше потрапити до церкви неподалік від свого дому. УНН розповідає, де у Києві в суботу і неділю відбуватиметься Великодня Літургія.

Де відбуватимуть головні богослужіння

В пресслужбі ПЦУ повідомили, що 19 квітня о 23:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочнеться Великоднє богослужіння, яке очолить Митрополит Епіфаній. Літургія триватиме орієнтовно до 4:00 ранку.

У неділю, 20 квітня:

•  09:00 – пізня Божественна літургія;

•  17:00 – Пасхальна вечірня.

Паски у Михайлівському монастирі можна буде освятити:

•  19 квітня – з 17:00 до 23:00;

•  20 квітня – з 4:00 до 17:00.

У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври (ПЦУ) Великоднє богослужіння розпочнеться 20 квітня о 6:00. Освячення пасок тут проводитиметься 19 квітня з 16:00 до 21:00 і 20 квітня з 12:00.

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Де ще можна відвідати Великодню Літургію

Православна Церква України та Українська православна Церква Київського патріархату мають свої парафії в усіх районах Києва. Великодні Богослужіння в столиці відбудуться, зокрема за такими адресами: 

Печерський район

•  церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40). Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 06:00-17:00;

•  церква Святого прп. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25). Освячення пасок: субота 16:00-23:00, неділя: 05:00-17:00;

•  церква Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (провулок Лабораторний). Освячення пасок: субота 16:00-21:00, неділя: 12:00-17:00.

Голосіївський район

•  церква Вознесіння Господнього (територія Байкового цвинтаря, вулиця Байкова, 6) Освячення пасок: субота 16:00-19:00, неділя: 10:00-17:00;

•  церкви ПЦУ на території музею в Пирогові: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1). Освячення пасок: субота 14:00-23:00, неділя: 05:00-17:00;

•  церква Святого Миколая ПЦУ (вулиця Новопирогівська, 25-а) Освячення пасок: субота 16:00-19:00, неділя: 10:00-17:00.

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Святошинський район

•  церква-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85) Освячення пасок: субота 16:00-19:00, неділя: 10:00-17:00;

•  церква Святої Трійці ПЦУ (вулиця Робітнича, біля будинку №115) Освячення пасок: субота 15:00-19:00, неділя: 08:00-16:00;

•  церква Святого Духа (вулиця Олега Мудрака, 68) Освячення пасок: субота 15:00-19:00, неділя: 09:00-16:00.

Подільський район

•  Православна Церква України-ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул.Хорива, 5-а). Освячення пасок: субота 16:00-19:00, неділя: 10:00-17:00;

•  парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356). Освячення пасок: субота 16:00-19:00, неділя: 10:00-17:00;

•  церква Покрови Богородиці ПЦУ (вулиця Світлицького, 30/20-а). Освячення пасок: субота 16:00-19:00, неділя: 10:00-17:00;

•  церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа,2) Освячення пасок: субота 14:00-19:00, неділя: 09:00-16:00;

•  Святителя Миколая на Татарці (вулиця Нагірна, 1) Освячення пасок: субота 14:00-23:00, неділя: 06:00-23:00.

Дарницький район

•  церква святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1). Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 05:00-16:00;

•  церква Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вулиця Бориспільська 30-а). Освячення пасок: субота 14:00-23:00, неділя: 07:00-17:00.

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Солом’янський район

•  Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вулиця Каменярів, 13-15). Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 05:00-16:00;

•  церква Покрови Богородиці на Солом’янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1) Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 05:00-16:00;

•  парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37). Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 06:00-17:00.

Шевченківський район

•  Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20). Освячення пасок: субота 16:00-21:00, неділя: з 10:00;

•  Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вулиця Нагірна, 1) Освячення пасок: неділя: 07:00-16:00.

Деснянський район

•  церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7). Освячення пасок: субота 16:00-21:00, неділя: 09:00-17:00;

•  церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4). Освячення пасок: субота 15:00-23:00, неділя: 09:00-17:00.

Оболонський район

•  Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вулиця Героїв полку "Азов", 6-а) Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 09:00-17:00.

Дніпровський район

•  Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вулиця Чорних Запорожців, 26). Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 09:00-17:00;

•  Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а) Освячення пасок: субота 17:00-23:00, неділя: 09:00-17:00.

Куди зможуть піти римо- і греко-католики

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви в Києві (вулиця Микільсько-Слобідська, 5) Великодня Літургія розпочнеться 20 квітня о 7:00. Посвятити паски можна буде вже 19 квітня з 15:00 до 21:00, а також після Літургії у неділю.

У столиці вірні Римо-Католицької Церкви в Україні головну Пасхальну Вігілію можуть відвідати в Катедральному соборі святого Олександра (вулиця Костьольна, 17) о 19:00 19 квітня та о 10:00 20 квітня. Великодні страви освячуватимуть увечері після Святої Меси в суботу та протягом усього дня в неділю. 

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Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними українських розвідки та спецслужб, росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня та після нього.

УНН нагадує, що віряни мають можливість подивитися онлайн-трансляцію богослужінь. Зробити це можна на Youtube-каналі й сторінці у Facebook ПЦУ та на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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