Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску
Киев • УНН
В Киеве главное богослужение состоится в Свято-Михайловском соборе. Паски можно освятить во многих храмах города. Верующие также имеют возможность посмотреть онлайн-трансляцию богослужений.
В Киеве на Пасху главное торжественное богослужение, как и обычно, будет проходить в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе Православной Церкви Украины. Однако учитывая ситуацию с безопасностью в городе, а также комендантский час многим верующим было бы проще попасть в церковь недалеко от своего дома. УНН рассказывает, где в Киеве в субботу и воскресенье будет проходить Пасхальная Литургия.
Где будут проходить главные богослужения
В пресс-службе ПЦУ сообщили, что 19 апреля в 23:00 в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе начнется Пасхальное богослужение, которое возглавит Митрополит Епифаний. Литургия продлится ориентировочно до 4:00 утра.
В воскресенье, 20 апреля:
• 09:00 – поздняя Божественная литургия;
• 17:00 – Пасхальная вечерня.
Пасхи в Михайловском монастыре можно будет освятить:
• 19 апреля – с 17:00 до 23:00;
• 20 апреля – с 4:00 до 17:00.
В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры (ПЦУ) Пасхальное богослужение начнется 20 апреля в 6:00. Освящение пасок здесь будет проводиться 19 апреля с 16:00 до 21:00 и 20 апреля с 12:00.
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Где еще можно посетить Пасхальную Литургию
Православная Церковь Украины и Украинская православная Церковь Киевского патриархата имеют свои приходы во всех районах Киева. Пасхальные Богослужения в столице состоятся, в частности, по следующим адресам:
Печерский район
• церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 06:00-17:00;
• церковь Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25). Освящение пасок: суббота 16:00-23:00, воскресенье: 05:00-17:00;
• церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный). Освящение пасок: суббота 16:00-21:00, воскресенье: 12:00-17:00.
Голосеевский район
• церковь Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байкова, 6) Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;
• церкви ПЦУ на территории музея в Пирогове: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1). Освящение пасок: суббота 14:00-23:00, воскресенье: 05:00-17:00;
• церковь Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а) Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00.
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Святошинский район
• церковь-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85) Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;
• церковь Святой Троицы ПЦУ (улица Рабочая, возле дома №115) Освящение пасок: суббота 15:00-19:00, воскресенье: 08:00-16:00;
• церковь Святого Духа (улица Олега Мудрака, 68) Освящение пасок: суббота 15:00-19:00, воскресенье: 09:00-16:00.
Подольский район
• Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул. Хорива, 5-а). Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;
• приход Великомученика Юрия Победоносца ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356). Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;
• церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а). Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;
• церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2) Освящение пасок: суббота 14:00-19:00, воскресенье: 09:00-16:00;
• Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1) Освящение пасок: суббота 14:00-23:00, воскресенье: 06:00-23:00.
Дарницкий район
• церковь святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 05:00-16:00;
• церковь Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-а). Освящение пасок: суббота 14:00-23:00, воскресенье: 07:00-17:00.
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Соломенский район
• Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ (улица Каменщиков, 13-15). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 05:00-16:00;
• церковь Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1) Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 05:00-16:00;
• приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 06:00-17:00.
Шевченковский район
• Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20). Освящение пасок: суббота 16:00-21:00, воскресенье: с 10:00;
• Свято-Николаевский храм на Татарке ПЦУ (улица Нагорная, 1) Освящение пасок: воскресенье: 07:00-16:00.
Деснянский район
• церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7). Освящение пасок: суббота 16:00-21:00, воскресенье: 09:00-17:00;
• церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4). Освящение пасок: суббота 15:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00.
Оболонский район
• Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а) Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00.
Днепровский район
• Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (улица Черных Запорожцев, 26). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00;
• Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а) Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00.
Куда смогут пойти римо- и греко-католики
В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви в Киеве (улица Никольско-Слободская, 5) Пасхальная Литургия начнется 20 апреля в 7:00. Посвятить паски можно будет уже 19 апреля с 15:00 до 21:00, а также после Литургии в воскресенье.
В столице верные Римо-Католической Церкви в Украине главную Пасхальную Вигилию могут посетить в Кафедральном соборе святого Александра (улица Костельная, 17) в 19:00 19 апреля и в 10:00 20 апреля. Пасхальные блюда будут освящать вечером после Святой Мессы в субботу и в течение всего дня в воскресенье.
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Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинских разведки и спецслужб, россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее.
УНН напоминает, что верующие имеют возможность посмотреть онлайн-трансляцию богослужений. Сделать это можно на Youtube-канале и странице в Facebook ПЦУ и на личной странице Митрополита Епифания.