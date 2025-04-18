Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

В Киеве на Пасху главное торжественное богослужение, как и обычно, будет проходить в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе Православной Церкви Украины. Однако учитывая ситуацию с безопасностью в городе, а также комендантский час многим верующим было бы проще попасть в церковь недалеко от своего дома. УНН рассказывает, где в Киеве в субботу и воскресенье будет проходить Пасхальная Литургия.

Где будут проходить главные богослужения

В пресс-службе ПЦУ сообщили, что 19 апреля в 23:00 в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе начнется Пасхальное богослужение, которое возглавит Митрополит Епифаний. Литургия продлится ориентировочно до 4:00 утра.

В воскресенье, 20 апреля:

• 09:00 – поздняя Божественная литургия;

• 17:00 – Пасхальная вечерня.

Пасхи в Михайловском монастыре можно будет освятить:

• 19 апреля – с 17:00 до 23:00;

• 20 апреля – с 4:00 до 17:00.

В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры (ПЦУ) Пасхальное богослужение начнется 20 апреля в 6:00. Освящение пасок здесь будет проводиться 19 апреля с 16:00 до 21:00 и 20 апреля с 12:00.

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

Где еще можно посетить Пасхальную Литургию

Православная Церковь Украины и Украинская православная Церковь Киевского патриархата имеют свои приходы во всех районах Киева. Пасхальные Богослужения в столице состоятся, в частности, по следующим адресам:

Печерский район

• церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 06:00-17:00;

• церковь Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25). Освящение пасок: суббота 16:00-23:00, воскресенье: 05:00-17:00;

• церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный). Освящение пасок: суббота 16:00-21:00, воскресенье: 12:00-17:00.

Голосеевский район

• церковь Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байкова, 6) Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;

• церкви ПЦУ на территории музея в Пирогове: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронько, 1). Освящение пасок: суббота 14:00-23:00, воскресенье: 05:00-17:00;

• церковь Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а) Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00.

В преддверии Пасхи украинцы стали чаще пересекать границу, возможны очереди

Святошинский район

• церковь-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85) Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;

• церковь Святой Троицы ПЦУ (улица Рабочая, возле дома №115) Освящение пасок: суббота 15:00-19:00, воскресенье: 08:00-16:00;

• церковь Святого Духа (улица Олега Мудрака, 68) Освящение пасок: суббота 15:00-19:00, воскресенье: 09:00-16:00.

Подольский район

• Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул. Хорива, 5-а). Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;

• приход Великомученика Юрия Победоносца ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356). Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;

• церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а). Освящение пасок: суббота 16:00-19:00, воскресенье: 10:00-17:00;

• церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь, 2) Освящение пасок: суббота 14:00-19:00, воскресенье: 09:00-16:00;

• Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1) Освящение пасок: суббота 14:00-23:00, воскресенье: 06:00-23:00.

Дарницкий район

• церковь святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 05:00-16:00;

• церковь Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-а). Освящение пасок: суббота 14:00-23:00, воскресенье: 07:00-17:00.

Диетологи объяснили, как выходить из поста без вреда для здоровья

Соломенский район

• Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ (улица Каменщиков, 13-15). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 05:00-16:00;

• церковь Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1) Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 05:00-16:00;

• приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 06:00-17:00.

Шевченковский район

• Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20). Освящение пасок: суббота 16:00-21:00, воскресенье: с 10:00;

• Свято-Николаевский храм на Татарке ПЦУ (улица Нагорная, 1) Освящение пасок: воскресенье: 07:00-16:00.

Деснянский район

• церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7). Освящение пасок: суббота 16:00-21:00, воскресенье: 09:00-17:00;

• церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4). Освящение пасок: суббота 15:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00.

Оболонский район

• Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а) Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00.

Днепровский район

• Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (улица Черных Запорожцев, 26). Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00;

• Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а) Освящение пасок: суббота 17:00-23:00, воскресенье: 09:00-17:00.

Куда смогут пойти римо- и греко-католики

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви в Киеве (улица Никольско-Слободская, 5) Пасхальная Литургия начнется 20 апреля в 7:00. Посвятить паски можно будет уже 19 апреля с 15:00 до 21:00, а также после Литургии в воскресенье.

В столице верные Римо-Католической Церкви в Украине главную Пасхальную Вигилию могут посетить в Кафедральном соборе святого Александра (улица Костельная, 17) в 19:00 19 апреля и в 10:00 20 апреля. Пасхальные блюда будут освящать вечером после Святой Мессы в субботу и в течение всего дня в воскресенье.

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинских разведки и спецслужб, россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее.

УНН напоминает, что верующие имеют возможность посмотреть онлайн-трансляцию богослужений. Сделать это можно на Youtube-канале и странице в Facebook ПЦУ и на личной странице Митрополита Епифания.