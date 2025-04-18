$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 10371 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

13:41 • 25181 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

13:23 • 44968 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 50604 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 89548 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 83731 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 138337 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 52609 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 126025 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 81441 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
2.8м/с
32%
751 мм
Популярнi новини

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 124731 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52539 перегляди

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня

18 квітня, 09:36 • 56433 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38435 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61078 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 10381 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61172 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 124825 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 138346 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 126030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

15:22 • 9458 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

13:58 • 12348 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

13:19 • 13562 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38501 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52602 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Київ • УНН

 • 24688 перегляди

Держстат проаналізував ціни на продукти для паски. Найбільше зросли в ціні яйця (44,7%), масло (31,9%) та борошно (32,5%), а подешевшали лише сіль та сухофрукти.

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Порівняно з минулим роком, деякі інгредієнти для приготування традиційної великодньої паски зросли у вартості. Найбільший стрибок показали такі продукти, як яйця, вершкове масло та пшеничне борошно. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу статистики України.

Деталі

Державна служба статистики України проаналізувала зміни цін за рік на основні інгредієнти для приготування традиційної великодньої паски (березень 2025 до березня 2024).

Продукти, які подешевшали:

·       сіль на 6,2%;

·       сухофрукти на 0,5%.

Продукти, які подорожчали:

·       соняшникова олія на 35,4%

·       цукор на 7,2%;

·       яйця на 44,7%;

·       масло вершкове на 31,9%;

·       молоко на 19,5%;

·       борошно пшеничне на 32,5%;

·       апельсин на 18,9%.

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак15.04.25, 09:00 • 97862 перегляди

Доповнення

Український клуб аграрного бізнесу повідомляв на початку квітня, що вартість великого Великоднього кошика у 2025 році зросте на 17%, тобто до 1 185 грн. 

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я14.04.25, 12:52 • 198858 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЕкономіка
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,475.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.09