Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік
Київ • УНН
Держстат проаналізував ціни на продукти для паски. Найбільше зросли в ціні яйця (44,7%), масло (31,9%) та борошно (32,5%), а подешевшали лише сіль та сухофрукти.
Порівняно з минулим роком, деякі інгредієнти для приготування традиційної великодньої паски зросли у вартості. Найбільший стрибок показали такі продукти, як яйця, вершкове масло та пшеничне борошно. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу статистики України.
Деталі
Державна служба статистики України проаналізувала зміни цін за рік на основні інгредієнти для приготування традиційної великодньої паски (березень 2025 до березня 2024).
Продукти, які подешевшали:
· сіль на 6,2%;
· сухофрукти на 0,5%.
Продукти, які подорожчали:
· соняшникова олія на 35,4%
· цукор на 7,2%;
· яйця на 44,7%;
· масло вершкове на 31,9%;
· молоко на 19,5%;
· борошно пшеничне на 32,5%;
· апельсин на 18,9%.
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