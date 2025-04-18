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Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Киев • УНН

 • 4914 просмотра

Госстат проанализировал цены на продукты для паски. Больше всего выросли в цене яйца (44,7%), масло (31,9%) и мука (32,5%), а подешевели только соль и сухофрукты.

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

По сравнению с прошлым годом, некоторые ингредиенты для приготовления традиционной пасхальной паски выросли в стоимости. Наибольший скачок показали такие продукты, как яйца, сливочное масло и пшеничная мука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Детали

Государственная служба статистики Украины проанализировала изменения цен за год на основные ингредиенты для приготовления традиционной пасхальной паски (март 2025 к марту 2024).

Продукты, которые подешевели:

·       соль на 6,2%;

·       сухофрукты на 0,5%.

Продукты, которые подорожали:

·       подсолнечное масло на 35,4%

·       сахар на 7,2%;

·       яйца на 44,7%;

·       масло сливочное на 31,9%;

·       молоко на 19,5%;

·       мука пшеничная на 32,5%;

·       апельсин на 18,9%.

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Дополнение

Украинский клуб аграрного бизнеса сообщал в начале апреля, что стоимость большой Пасхальной корзины в 2025 году вырастет на 17%, то есть до 1 185 грн. 

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Анна Мурашко

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