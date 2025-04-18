Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год
Киев • УНН
Госстат проанализировал цены на продукты для паски. Больше всего выросли в цене яйца (44,7%), масло (31,9%) и мука (32,5%), а подешевели только соль и сухофрукты.
По сравнению с прошлым годом, некоторые ингредиенты для приготовления традиционной пасхальной паски выросли в стоимости. Наибольший скачок показали такие продукты, как яйца, сливочное масло и пшеничная мука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Детали
Государственная служба статистики Украины проанализировала изменения цен за год на основные ингредиенты для приготовления традиционной пасхальной паски (март 2025 к марту 2024).
Продукты, которые подешевели:
· соль на 6,2%;
· сухофрукты на 0,5%.
Продукты, которые подорожали:
· подсолнечное масло на 35,4%
· сахар на 7,2%;
· яйца на 44,7%;
· масло сливочное на 31,9%;
· молоко на 19,5%;
· мука пшеничная на 32,5%;
· апельсин на 18,9%.
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