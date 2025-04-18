Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
Київ • УНН
9 фільмів про життя Ісуса Христа: від народження до воскресіння. Картини, зняті за мотивами біблійного сюжету розкажуть про його життя, віру, смерть та воскресіння.
Напередодні Великодня віряни частіше згадують про Спасителя. Але людям не завжди легко зрозуміти, який шлях пройшов Месія та скільки перепон подолав на своєму шляху. УНН підготував добірку з дев'яти фільмів про Христа, які розкажуть про його життя, віру, смерть та воскресіння.
Ісус (1979)
Жанр: драма, біографічний фільм
Режисер: Джон Крісхд, Пітер сікесд;
У головних ролях: Браян Дікон, Рівка Нойман, Олександр Скурбі, Ніко Нітай, Йоссі Шіллоах, Орі Леві, Моско Алкалай, Кобі Ассаф, Моті Бахаров, Яаков Бен-Сіра.
Країна: США.
Фільм знятий на основі біблійного викладу Євангелія від Луки. На сьогодні він перекладений вже 1625 мовами.
Цей фільм – історія з життя Христа, яка вчить добру, вірі та любові до ближнього. Коли на небосхилі загорілася зірка і волхви прийшли з дарами, у світ прийшов месія. Його життєвий шлях був сповнений труднощів та випробувань. Але чистий душею і помислами він дивився на людей з любов'ю, бо прийшов аби допомогти людству.
Глядачі можуть отримати задоволення від стрічки, також дивлячись на цікаві історичні місця, що стали пам'ятниками історії й світовим надбанням. Зйомки проводилися в Ізраїлі.
Про життя Христа було знято безліч екранізацій, але до зйомок цієї стрічки автори готувалися п'ять років: збирали факти, виготовляли костюми, максимально наближені до того часу, розшукували автентичний реквізит.
Син Божий (2014)
Жанр: Драма, Історичний, Біографічний;
Режисер: Крістофер Спенсер;
У ролях: Діого Моргадо, Грег Гікс, Адріан Шиллер, Себастьян Напп, Джо Коен, Саймон Кунц, Пол Марк Девіс, Меттью Гравель, Ембер Роуз Рева;
Країна: США.
Історична драма розказує добре відому історію про Ісуса Христа. Розповідь цієї історії ведеться від імені Іоанна Хрестителя, який був не тільки свідком всіх подій, а й учнем Месії. Згідно з Євангелієм, Ісус народився чудесним чином. Дізнавшись про появу немовля, яке народилося від Святого Духа, юдейський цар Ірод, в страху за свою владу, наказав винищити всіх немовлят молодше двох років у Віфлеємі і його околицях. Але Йосипа і Марію попередив янгол, і вони втекли до Єгипту. Після 3 років перебування в Єгипті Йосип і Марія, дізнавшись про смерть Ірода, повернулися у своє рідне місто.
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У 30 років Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя, і на нього зійшов Святий Дух, який привів його в пустелю. Там протягом 40 днів Ісус боровся з дияволом, відкинувши три спокуси - голод, владу і віру. Після повернення він почав читати проповіді.
Найбільша з коли-небудь розказаних історій (1965)
Жанр: драма, історичний, біографічний;
Режисер: Джордж Стівенс, Девід Лін, Жан Негулеско;
У головних ролях: Макс фон Сюдов, Мартін Ландау, Хосе Феррер, Чарлтон Гестон, Теллі Савалас, Анджела Ленсбері, Дороті Макгвайр, Роберт Лоджа, Gary Raymondd, Девід Мак-Каллумd, Сел Мінео, Клод Рейнс та інші;
Країна: США.
Фільм розказує про життя Ісуса з моменту народження і до розп'яття, воскресіння та вознесіння. При цьому у стрічці правдоподібно представлений образ Ісуса, як звичайної людини, що допомагає зрозуміти його дії та їхню послідовність.
У 1966 році фільм був номінований на премію Оскар одразу в п'ятьох категоріях: "Краща робота оператора", "Краща робота художника", "Краща робота художника по костюмах", "Кращі візуальні ефекти" та "Кращий саундтрек".
Ісус з Назарету (1977)
Жанкр: історичний телесеріал;
Режисер: Франко Дзефіреллі;
У ролях: Роберт Павелл, Енн Бенкрофт, Ернест Борґнайн, Клаудія Кардинале, Валентіна Кортезе, Джеймс Фарентіноd, Джеймс Ерл Джонс, Стейсі Кіч, Джеймс Мейсон, Ієн Мак-Шейн, Лоренс Олівʼє та інші;
Країна: Італія.
Сюжет цього мінісеріалу з чотирьох серій поєднує оповідання всіх чотирьох Євангелій Нового Заповіту. Він в найдрібніших подробицях відтворив життєвий шлях Ісуса Христа від Різдва до Вознесіння.
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Євангельські оповіді, включені у фільм: жінка, спіймана на перелюбі, зцілення дочки Яіра, Ісус допомагає Петру зловити рибу, притча про блудного сина, вечеря від Матвія, Нагірна проповідь, лікування сліпого в басейні, Воскресіння Лазаря, Годування п'яти тисяч, тайна вечеря, зрада Ісуса Юдою та багато іншого.
Вивство Ісуса (2015)
Жанр: Драма, Біографічний, Історичний;
Режисер: Крістофер Менол;
У ролях: Келси Грэммер, Вернон Добчефф, Оуэн Мэкен, Руфус Сьюэлл, Джон Рис-Дэвис;
Країна: США.
Цей фільм розповідає про життя Ісуса та його шлях через вчення Спасителя. Всі історичні факти були показані з літературної точки зору. Тому тут переплітається історія і художній вимисел. Історя розповідає про першу спробу вбити
Ісуса, коли Він ще був немовлям. З того моменту Його життя ніколи не було простим. Занурюючись в цю історію, глядач знайомиться з поглядами римських посадовців, мотивами Пілата, який посприяв страті Христа і поведінкою єрусалимських священників.
Пристрасті Христові (2004)
Жанр: драма;
Режисер: Мел Гібсон;
У головних ролях: Джеймс Кевізел, Майя Моргенштерн, Крісто Живков;
Країна США.
Фільм розповідає про останні 24 години життя Спасителя. Зраджений Юдою Іскаріотом, Ісус арештований. Його приводять до Єрусалиму, де керівники фарисеїв звинувачують його в богохульстві, а суд над ним завершується смертельним вироком. Ісуса приводять до прокуратора Юдеї Пілата, а той передає справу царю Іроду.
Ірод посилає Ісуса назад до Пілата, і той пропонує натовпу зробити вибір між Ісусом і розбійником Варравою. Натовп обирає подарувати свободу Варраві й стратити Ісуса. Спасителю дають хрест і наказують пронести його по вулицях Єрусалиму до самої Голгофи, де його розіп'яли. Стрічка вражає реалізмом та кривавими сценами, а завдяки майстерності авторів глядач може відчути себе учасником тих подій. Кінострічка заробила 612 млн доларів у світовому прокаті та стала володарем трьох "Оскарів".
Воскресіння (2016)
Жанр: бойовик, драма, детектив;
Режисер: Кевин Рейнольдс;
У головних ролях: Джозеф Файнс, Том Фелтон, Питер Фёрт, Клифф Кёртис, Мария Ботто;
Країна: США.
Фільм розповідає про епічну біблійну історію Воскресіння, розказану очима безбожної людини. Христос воскрес, але римський уряд це не влаштовує. Командир Клавіус, який не вірить в християнські проповіді, отримує завдання від прокуратора Понтія Пілата відшукати тіло Спасителя і спростувати чутки.
Під час рейду через єврейський анклав Клавій несподівано виявляє воскреслого Ісуса зі своїми апостолами у відокремленій обителі. Тоді він відкликає групу пошуку та розпускає своїх воїнів, не розкриваючи їм, що особисто зустрівся зі Спасителем. Пілат робить висновок, що Клавій зрадив його, і відправляє римських військових переслідувати його та Ісуса. Клавій допомагає учням уникнути пошукового загону.
Після цього учні Ісуса вирушають до Єрусалиму проповідувати та запрошують Клавія до себе, але він відмовляється і йде проповідувати сам.
"Євангеліє від Іоанна" (2003 рік)
Жанр: Біблійний;
Режисер: Філіп Севіль;
У ролях: Крістофер Пламер, Генрі Ян Касік, Деніел Кеш;
Країна: Канада.
Біблійний фільм створений на основі Євангеліє від Іоанна і оповідає про земне життя Ісуса Христа, від його зустрічі з Іоанном Хрестителем і хрещення до явлення своїм учням. Саундтреком до картини є музика, записана на автентичних інструментах того часу.
Ісус (1999)
Жанр: біографічний, драма, історичний;
Режисер: Роджер Янг;
У головних ролях: Джеремі Сісто, Жаклін Біссет, Армін Мюллер-Шталь, Дебра Мессінг, Гері Олдмен;
Країна: Італія, Німеччина, США.
Сюжет фільму поєднує історію чотирьох Євангеліє з додаванням позабіблійних елементів, таких як сни й видіння Ісуса про майбутнє, про викривлення, привнесені в його вчення людьми, сцени його відносин з Марією з Віфанії. У фільмі, на відміну від біблійного викладення Понтій пілат постає як головний ініціатор розп'яття Ісуса Христа.
Ісус сміється і плаче як будь-яка інша людина, танцює на весіллі, бризкає на учнів водою з криниці, вагається у своєму призначенні перед початком служіння. Водночас збережено суворість випробувань в пустелі та біль розп'яття на Голгофі.