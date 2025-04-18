Як святкувати Великдень смачно і без переїдання: поради від Центру громадського здоров'я

Поради, як смачно відсвяткувати Великдень і не переїсти, дали у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

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Традиційно після Великого посту господарі готують щедрий святковий стіл із м’ясними стравами, ковбасами, крашанками, пасками та іншими смаколиками. Та аби не нашкодити здоров’ю, важливо знати міру й підходити до святкового меню обдумано.

Плавний вихід із посту

Після обмеженого харчування організм не готовий до різкого навантаження важкою, жирною або надто солоною їжею. Рекомендується поступово починати з легких страв у невеликих порціях: запечене м’ясо, овочі (свіжі чи тушковані), риба, сир. І не більше однієї-двох страв за раз. Це може допомогти травній системі поступово адаптуватися.

Обережно з традиційними великодніми продуктами

Ковбаси та м’ясні вироби, як вказано, часто містять багато солі, жиру та різних харчових добавок. Радять обирати якісні продукти з натуральним складом, де м’яса не менше 70%, без підсилювачів смаку і барвників.

Паски - це справжній символ Великодня, проте вони містять цукор і велику кількість простих вуглеводів. Оптимальна порція, як вказано, - близько 100 грамів. Якщо печете самі - рекомендується використовувати менше цукру, а якщо купуєте - шукати у складі цільнозернове борошно, корисні спеції та кисломолочні інгредієнти, але мінімум цукру і штучних добавок.

Яйця - відмінне джерело білка. Для фарбування крашанок, як зазначається, краще використовувати натуральні барвники: цибулиння, буряк, капусту, куркуму.

Створіть збалансоване меню

Радять не обмежуватися лише м’ясом і солодощами і додати до столу страви з овочів, цільнозернові вироби, нежирні білки - рибу або птицю (крім м’яса водоплавних птахів).



Їжте невеликими порціями кілька разів на день

Щоб уникнути тяжкості, печії чи навіть розладів травлення, рекомендують розділити прийоми їжі на 4-5 разів на день невеликими порціями, якщо смачних страв багато і все хочеться скуштувати.

Пийте достатньо води

Вживання 1,5–2 літрів чистої води щодня можуть допомогти регулювати апетит, запобігати зневодненню, справлятися з перевантаженням їжею. Доброю альтернативою, як вказано, є компоти, узвари або соки без доданого цукру. Алкоголь краще виключити: твердження про користь маленьких доз алкоголю - це міф, зазначають у ЦГЗ.

Після застілля - активний відпочинок

Прогулянка на свіжому повітрі після святкової трапези може допомогти покращити травлення й запобігти відчуттю тяжкості. Якщо дозволяє погода та безпекова ситуація, у ЦГЗ радять вирушати на прогулянку всією родиною.