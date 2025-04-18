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Як святкувати Великдень смачно і без переїдання: поради від Центру громадського здоров'я

Київ • УНН

 • 2980 перегляди

У ЦГЗ радять плавно виходити з посту, обережно обирати великодні продукти та створити збалансоване меню. Також важливо їсти невеликими порціями, пити достатньо води та активно відпочивати.

Як святкувати Великдень смачно і без переїдання: поради від Центру громадського здоров'я

Поради, як смачно відсвяткувати Великдень і не переїсти, дали у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

Традиційно після Великого посту господарі готують щедрий святковий стіл із м’ясними стравами, ковбасами, крашанками, пасками та іншими смаколиками. Та аби не нашкодити здоров’ю, важливо знати міру й підходити до святкового меню обдумано.

Плавний вихід із посту

Після обмеженого харчування організм не готовий до різкого навантаження важкою, жирною або надто солоною їжею. Рекомендується поступово починати з легких страв у невеликих порціях: запечене м’ясо, овочі (свіжі чи тушковані), риба, сир. І не більше однієї-двох страв за раз. Це може допомогти травній системі поступово адаптуватися.

Обережно з традиційними великодніми продуктами

Ковбаси та м’ясні вироби, як вказано, часто містять багато солі, жиру та різних харчових добавок. Радять обирати якісні продукти з натуральним складом, де м’яса не менше 70%, без підсилювачів смаку і барвників.

Паски - це справжній символ Великодня, проте вони містять цукор і велику кількість простих вуглеводів. Оптимальна порція, як вказано, - близько 100 грамів. Якщо печете самі - рекомендується використовувати менше цукру, а якщо купуєте - шукати у складі цільнозернове борошно, корисні спеції та кисломолочні інгредієнти, але мінімум цукру і штучних добавок.

Яйця - відмінне джерело білка. Для фарбування крашанок, як зазначається, краще використовувати натуральні барвники: цибулиння, буряк, капусту, куркуму.

Створіть збалансоване меню

Радять не обмежуватися лише м’ясом і солодощами і додати до столу страви з овочів, цільнозернові вироби, нежирні білки - рибу або птицю (крім м’яса водоплавних птахів).

Їжте невеликими порціями кілька разів на день

Щоб уникнути тяжкості, печії чи навіть розладів травлення, рекомендують розділити прийоми їжі на 4-5 разів на день невеликими порціями, якщо смачних страв багато і все хочеться скуштувати.

Пийте достатньо води

Вживання 1,5–2 літрів чистої води щодня можуть допомогти регулювати апетит, запобігати зневодненню, справлятися з перевантаженням їжею. Доброю альтернативою, як вказано, є компоти, узвари або соки без доданого цукру. Алкоголь краще виключити: твердження про користь маленьких доз алкоголю - це міф, зазначають у ЦГЗ.

Після застілля - активний відпочинок

Прогулянка на свіжому повітрі після святкової трапези може допомогти покращити травлення й запобігти відчуттю тяжкості. Якщо дозволяє погода та безпекова ситуація, у ЦГЗ радять вирушати на прогулянку всією родиною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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