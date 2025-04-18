Как праздновать Пасху вкусно и без переедания: советы от Центра общественного здоровья

Советы, как вкусно отпраздновать Пасху и не переесть, дали в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

Традиционно после Великого поста хозяева готовят щедрый праздничный стол с мясными блюдами, колбасами, крашенками, куличами и другими вкусностями. Но чтобы не навредить здоровью, важно знать меру и подходить к праздничному меню обдуманно.

Плавный выход из поста

После ограниченного питания организм не готов к резкой нагрузке тяжелой, жирной или слишком соленой пищей. Рекомендуется постепенно начинать с легких блюд в небольших порциях: запеченное мясо, овощи (свежие или тушеные), рыба, сыр. И не больше одного-двух блюд за раз. Это может помочь пищеварительной системе постепенно адаптироваться.

Осторожно с традиционными пасхальными продуктами

Колбасы и мясные изделия, как указано, часто содержат много соли, жира и различных пищевых добавок. Советуют выбирать качественные продукты с натуральным составом, где мяса не менее 70%, без усилителей вкуса и красителей.

Куличи - это настоящий символ Пасхи, однако они содержат сахар и большое количество простых углеводов. Оптимальная порция, как указано, - около 100 граммов. Если печете сами - рекомендуется использовать меньше сахара, а если покупаете - искать в составе цельнозерновую муку, полезные специи и кисломолочные ингредиенты, но минимум сахара и искусственных добавок.

Яйца - отличный источник белка. Для окрашивания крашенок, как отмечается, лучше использовать натуральные красители: луковую шелуху, свеклу, капусту, куркуму.

Создайте сбалансированное меню

Советуют не ограничиваться только мясом и сладостями и добавить к столу блюда из овощей, цельнозерновые изделия, нежирные белки - рыбу или птицу (кроме мяса водоплавающих птиц).



Ешьте небольшими порциями несколько раз в день

Чтобы избежать тяжести, изжоги или даже расстройств пищеварения, рекомендуют разделить приемы пищи на 4-5 раз в день небольшими порциями, если вкусных блюд много и все хочется попробовать.

Пейте достаточно воды

Употребление 1,5-2 литров чистой воды ежедневно могут помочь регулировать аппетит, предотвращать обезвоживание, справляться с перегрузкой пищей. Хорошей альтернативой, как указано, являются компоты, узвары или соки без добавления сахара. Алкоголь лучше исключить: утверждение о пользе маленьких доз алкоголя - это миф, отмечают в ЦОЗ.

После застолья - активный отдых

Прогулка на свежем воздухе после праздничной трапезы может помочь улучшить пищеварение и предотвратить ощущение тяжести. Если позволяет погода и ситуация с безопасностью, в ЦОЗ советуют отправляться на прогулку всей семьей.