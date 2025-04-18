Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

В преддверии Пасхи верующие чаще вспоминают о Спасителе. Но людям не всегда легко понять, какой путь прошел Мессия и сколько преград преодолел на своем пути. УНН подготовил подборку из девяти фильмов о Христе, которые расскажут о его жизни, вере, смерти и воскресении.

Иисус (1979)

Жанр: драма, биографический фильм

Режиссер: Джон Крисхд, Питер Сикесд;

В главных ролях: Брайан Дикон, Ривка Нойман, Александр Скурби, Нико Нитай, Йосси Шиллоах, Ори Леви, Моско Алкалай, Коби Ассаф, Моти Бахаров, Яаков Бен-Сира.

Страна: США.

Фильм снят на основе библейского изложения Евангелия от Луки. На сегодня он переведен уже на 1625 языков.

Этот фильм – история из жизни Христа, которая учит добру, вере и любви к ближнему. Когда на небосклоне загорелась звезда и волхвы пришли с дарами, в мир пришел мессия. Его жизненный путь был полон трудностей и испытаний. Но чистый душой и помыслами он смотрел на людей с любовью, потому что пришел, чтобы помочь человечеству.

Зрители могут получить удовольствие от ленты, также глядя на интересные исторические места, ставшие памятниками истории и мировым достоянием. Съемки проводились в Израиле.

О жизни Христа было снято множество экранизаций, но к съемкам этой ленты авторы готовились пять лет: собирали факты, изготавливали костюмы, максимально приближенные к тому времени, разыскивали аутентичный реквизит.

Сын Божий (2014)

Жанр: Драма, Исторический, Биографический;

Режиссер: Кристофер Спенсер;

В ролях: Диого Моргадо, Грег Хикс, Адриан Шиллер, Себастьян Напп, Джо Коэн, Саймон Кунц, Пол Марк Дэвис, Мэттью Гравель, Эмбер Роуз Рева;

Страна: США.

Историческая драма рассказывает хорошо известную историю об Иисусе Христе. Рассказ этой истории ведется от имени Иоанна Крестителя, который был не только свидетелем всех событий, но и учеником Мессии. Согласно Евангелию, Иисус родился чудесным образом. Узнав о появлении младенца, родившегося от Святого Духа, иудейский царь Ирод, в страхе за свою власть, приказал истребить всех младенцев младше двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Но Иосифа и Марию предупредил ангел, и они бежали в Египет. После 3 лет пребывания в Египте Иосиф и Мария, узнав о смерти Ирода, вернулись в свой родной город.

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

В 30 лет Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, и на него сошел Святой Дух, который привел его в пустыню. Там в течение 40 дней Иисус боролся с дьяволом, отвергнув три искушения - голод, власть и веру. После возвращения он начал читать проповеди.

Величайшая из когда-либо рассказанных историй (1965)

Жанр: драма, исторический, биографический;

Режиссер: Джордж Стивенс, Дэвид Лин, Жан Негулеско;

В главных ролях: Макс фон Сюдов, Мартин Ландау, Хосе Феррер, Чарлтон Гестон, Телли Савалас, Анджела Ленсбери, Дороти Макгвайр, Роберт Лоджа, Gary Raymondd, Дэвид Мак-Каллумd, Сел Минео, Клод Рейнс и другие;

Страна: США.

Фильм рассказывает о жизни Иисуса с момента рождения и до распятия, воскресения и вознесения. При этом в ленте правдоподобно представлен образ Иисуса как обычного человека, что помогает понять его действия и их последовательность.

В 1966 году фильм был номинирован на премию Оскар сразу в пяти категориях: "Лучшая работа оператора", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший саундтрек".

Иисус из Назарета (1977)

Жанкр: исторический телесериал;

Режиссер: Франко Дзефирелли;

В ролях: Роберт Павелл, Энн Бенкрофт, Эрнест Боргнайн, Клаудия Кардинале, Валентина Кортезе, Джеймс Фарентиноd, Джеймс Эрл Джонс, Стейси Кич, Джеймс Мейсон, Иэн Мак-Шейн, Лоренс Оливье и другие;

Страна: Италия.

Сюжет этого мини-сериала из четырех серий объединяет рассказы всех четырех Евангелий Нового Завета. Он в мельчайших подробностях воспроизвел жизненный путь Иисуса Христа от Рождества до Вознесения.

Как праздновать Пасху вкусно и без переедания: советы от Центра общественного здоровья

Евангельские рассказы, включенные в фильм: женщина, пойманная в прелюбодеянии, исцеление дочери Иаира, Иисус помогает Петру поймать рыбу, притча о блудном сыне, ужин от Матфея, Нагорная проповедь, лечение слепого в бассейне, Воскресение Лазаря, Кормление пяти тысяч, тайная вечеря, предательство Иисуса Иудой и многое другое.

Вивство Иисуса (2015)

Жанр: Драма, Биографический, Исторический;

Режиссер: Кристофер Менол;

В ролях: Келси Грэммер, Вернон Добчефф, Оуэн Мэкен, Руфус Сьюэлл, Джон Рис-Дэвис;

Страна: США.

Этот фильм рассказывает о жизни Иисуса и его пути через учение Спасителя. Все исторические факты были показаны с литературной точки зрения. Поэтому здесь переплетается история и художественный вымысел. История рассказывает о первой попытке убить

Иисуса, когда Он еще был младенцем. С того момента Его жизнь никогда не была простой. Погружаясь в эту историю, зритель знакомится с взглядами римских чиновников, мотивами Пилата, который способствовал казни Христа и поведением иерусалимских священников.

Страсти Христовы (2004)

Жанр: драма;

Режиссер: Мел Гибсон;

В главных ролях: Джеймс Кэвизел, Майя Моргенштерн, Кристо Живков;

Страна США.

Фильм рассказывает о последних 24 часах жизни Спасителя. Преданный Иудой Искариотом, Иисус арестован. Его приводят в Иерусалим, где руководители фарисеев обвиняют его в богохульстве, а суд над ним завершается смертельным приговором. Иисуса приводят к прокуратору Иудеи Пилату, а тот передает дело царю Ироду.

Ирод посылает Иисуса обратно к Пилату, и тот предлагает толпе сделать выбор между Иисусом и разбойником Варравой. Толпа выбирает подарить свободу Варраве и казнить Иисуса. Спасителю дают крест и приказывают пронести его по улицам Иерусалима до самой Голгофы, где его распяли. Лента поражает реализмом и кровавыми сценами, а благодаря мастерству авторов зритель может почувствовать себя участником тех событий. Кинолента заработала 612 млн долларов в мировом прокате и стала обладателем трех "Оскаров".

Воскресение (2016)

Жанр: боевик, драма, детектив;

Режиссер: Кевин Рейнольдс;

В главных ролях: Джозеф Файнс, Том Фелтон, Питер Фёрт, Клифф Кёртис, Мария Ботто;

Страна: США.

Фильм рассказывает об эпической библейской истории Воскресения, рассказанной глазами безбожного человека. Христос воскрес, но римское правительство это не устраивает. Командир Клавиус, не верящий в христианские проповеди, получает задание от прокуратора Понтия Пилата отыскать тело Спасителя и опровергнуть слухи.

Во время рейда через еврейский анклав Клавий неожиданно обнаруживает воскресшего Иисуса со своими апостолами в уединенной обители. Тогда он отзывает группу поиска и распускает своих воинов, не раскрывая им, что лично встретился со Спасителем. Пилат делает вывод, что Клавий предал его, и отправляет римских военных преследовать его и Иисуса. Клавий помогает ученикам избежать поискового отряда.

После этого ученики Иисуса отправляются в Иерусалим проповедовать и приглашают Клавия к себе, но он отказывается и идет проповедовать сам.

"Евангелие от Иоанна" (2003 год)

Жанр: Библейский;

Режиссер: Филип Севиль;

В ролях: Кристофер Пламер, Генри Ян Касик, Дэниел Кеш;

Страна: Канада.

Библейский фильм создан на основе Евангелие от Иоанна и повествует о земной жизни Иисуса Христа, от его встречи с Иоанном Крестителем и крещения до явления своим ученикам. Саундтреком к картине является музыка, записанная на аутентичных инструментах того времени.

Иисус (1999)

Жанр: биографический, драма, исторический;

Режиссер: Роджер Янг;

В главных ролях: Джереми Систо, Жаклин Биссет, Армин Мюллер-Шталь, Дебра Мессинг, Гэри Олдмен;

Страна: Италия, Германия, США.

Сюжет фильма объединяет историю четырех Евангелие с добавлением внебиблейских элементов, таких как сны и видения Иисуса о будущем, об искажениях, привнесенных в его учение людьми, сцены его отношений с Марией из Вифании. В фильме, в отличие от библейского изложения Понтий Пилат предстает как главный инициатор распятия Иисуса Христа.

Иисус смеется и плачет как любой другой человек, танцует на свадьбе, брызгает на учеников водой из колодца, колеблется в своем предназначении перед началом служения. В то же время сохранена строгость испытаний в пустыне и боль распятия на Голгофе.