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У тульській області агресора сталися вибухи

У тульській області агресора сталися вибухи

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У тульській області рф зафіксовано атаку безпілотників.

У тульській області зафіксовано атаку безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, уламки одного зі збитих апаратів впали неподалік від паралімпійської спортивної бази "Ока" в місті олексін. 

На момент інциденту на території бази перебувала група волейболістів. У зв’язку з небезпекою спортсмени були змушені евакуюватися до підвальних приміщень. 

За офіційними даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо

На території Брянського хімічного заводу в рф впали уламки ракети ATACMS. Керівництво України натякає на успішну атаку по військовому виробництву агресора.

"Бавовна" на Брянщині: під атакою, ймовірно, російський хімзавод13.01.25, 21:30 • 30333 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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