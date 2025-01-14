У тульській області агресора сталися вибухи
Київ • УНН
У тульській області рф зафіксовано атаку безпілотників.
У тульській області зафіксовано атаку безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За інформацією, уламки одного зі збитих апаратів впали неподалік від паралімпійської спортивної бази "Ока" в місті олексін.
На момент інциденту на території бази перебувала група волейболістів. У зв’язку з небезпекою спортсмени були змушені евакуюватися до підвальних приміщень.
За офіційними даними, постраждалих внаслідок атаки немає.
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"Бавовна" на Брянщині: під атакою, ймовірно, російський хімзавод13.01.25, 21:30 • 30333 перегляди