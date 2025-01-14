В тульской области агрессора произошли взрывы

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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 102609 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 103031 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 109321 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 213029 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 276437 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 220785 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 279953 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 149920 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128719 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116360 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

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Актуальное
В тульской области агрессора произошли взрывы

В тульской области агрессора произошли взрывы

Киев  •  УНН

 • 4382 просмотра

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В тульской области рф зафиксирована атака беспилотников.

В тульской области зафиксирована атака беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, обломки одного из сбитых аппаратов упали неподалеку от паралимпийской спортивной базы "Ока" в городе алексин. 

На момент инцидента на территории базы находилась группа волейболистов. В связи с опасностью спортсмены были вынуждены эвакуироваться в подвальные помещения. 

По официальным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним

На территории Брянского химического завода в рф упали обломки ракеты ATACMS. Руководство Украины намекает на успешную атаку по военному производству агрессора.

"Хлопок" на Брянщине: под атакой, вероятно, российский химзавод13.01.25, 21:30 • 17984 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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