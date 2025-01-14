В тульской области агрессора произошли взрывы
Киев • УНН
В тульской области рф зафиксирована атака беспилотников.
В тульской области зафиксирована атака беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации, обломки одного из сбитых аппаратов упали неподалеку от паралимпийской спортивной базы "Ока" в городе алексин.
На момент инцидента на территории базы находилась группа волейболистов. В связи с опасностью спортсмены были вынуждены эвакуироваться в подвальные помещения.
По официальным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Напомним
На территории Брянского химического завода в рф упали обломки ракеты ATACMS. Руководство Украины намекает на успешную атаку по военному производству агрессора.
"Хлопок" на Брянщине: под атакой, вероятно, российский химзавод13.01.25, 21:30 • 17984 просмотра