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Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

Київ • УНН

 • 53605 перегляди

Прийом документів до першого класу триватиме по 31 травня 2025 року. Для зарахування необхідні заява, копія свідоцтва про народження, меддовідки та інші документи.

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

Для багатьох батьків питання вступу до школи їхньої дитини — це не тільки радісна подія, а й певний стрес. Щоб процес зарахування до 1 класу пройшов без проблем, важливо знати, коли починається прийом документів і які саме папери потрібно подати. УНН зібрав всю необхідну інформацію для батьків дошкільнят.

Терміни подання документів

Прийом документів для вступу дітей до 1 класу на 2025/2026 навчальний рік стартує 31 березня 2025 року. Батьки мають час подати документи до 31 травня цього ж року. Також, важливо пам’ятати, що подати документи може тільки один із батьків або законний представник дитини, і це потрібно зробити особисто.

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Перелік необхідних документів

Для того, щоб зарахувати дитину до 1 класу, необхідно подати наступні документи:

  1. Заяву про зарахування.
    1. Копію та оригінал свідоцтва про народження дитини.
      1. Витяг про місце проживання.
        1. Медичну довідку за формою № 086-1/о.
          1. Карту профілактичних щеплень (форма № 063/о).
            1. Якщо є — висновок інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).
              1. Якщо дитина має пільги — документи, що це підтверджують.
                1. Паспорт одного з батьків.

                  Усі документи потрібно подати в файл формату А4. Важливо, що присутність дитини під час подачі документів не є обов’язковою.

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                  Першочергове зарахування

                  До 1 класу мають першочергове право потрапити діти, які:

                  • проживають на території обслуговування школи;
                    • є рідними братами чи сестрами дітей, які вже навчаються в цій школі;
                      • є дітьми працівників школи;
                        • є випускниками дошкільного підрозділу школи (якщо такий є).

                          Як підтвердити місце проживання?

                          Щоб підтвердити місце проживання дитини на території обслуговування школи, можна надати один із таких документів:

                          1. Паспорт одного з батьків.
                            1. Довідка про реєстрацію місця проживання.
                              1. Договір оренди житла.
                                1. Витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

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                                  Як підтвердити особливі освітні потреби?

                                  Для дітей з особливими освітніми потребами потрібно надати висновок інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) про комплексну оцінку дитини.

                                  Територія обслуговування школи

                                  Території, до яких школи приймають учнів, визначають місцеві органи влади — районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

                                  Для отримання більш детальної інформації можна звертатися до школи, куди плануєте подавати документи, або переглянути відповідний розділ на її офіційному сайті.

                                  Аліна Волянська

                                  Аліна Волянська

                                  ПублікаціїОсвіта
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