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Financial Times

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The Guardian

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Тривалість канікул школи визначають самостійно, деякі продовжать навчання в червні - ЦПД

Київ • УНН

 • 3840 перегляди

Школи самі встановлюють тривалість канікул, але не менше 30 днів. Окремі заклади можуть продовжити навчання у червні для надолуження освітніх втрат.

Тривалість канікул школи визначають самостійно, деякі продовжать навчання в червні - ЦПД

Інформація про те, що цьогорічні літні канікули триватимуть лише два місяці не відповідає дійсній постанові Кабміну.

Передає УНН із посиланням на ЦПД РНБО України.

Деталі

Законом України "Про повну загальну середню освіту" від 2020 року, визначено, що кожен навчальний заклад самостійно визначає тривалість канікул, які, втім, не мають бути меншими 30 календарних днів. Тому чутки про те, що літні канікули у всіх навчальних закладах триватимуть лише два місяці - не відповідає дійсності.

Але важливо зазначити, що також є постанова уряду, прийнята у липні 2024 року, що поточний навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року. Відповідно до цієї постанови Міністерство освіти і науки України зазначило:

Кожен заклад загальної середньої освіти може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом.

Якогось законодавчого акту, що обмежує тривалість канікул для усіх навчальних закладів - не існує.

Лише окремі навчальні заклади можуть продовжити повноцінне навчання у червні.

Причини такого рішення: 

  • психічний стан;
    • інтелектуальний розвиток учнів;
      • освітні втрати, пов’язані зі складною енергетичною та безпековою ситуацією упродовж навчального року.

        Крім того, у червні школи можуть, як і раніше, організовувати пришкільні табори або інші активності.

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        Україна будує повноцінні підземні школи з усім необхідним для навчання - Лісовий21.03.25, 18:03 • 23272 перегляди

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Освіта
        Міністерство освіти і науки України
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