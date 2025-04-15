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Продолжительность каникул школы определяют самостоятельно, некоторые продолжат обучение в июне - ЦПД

Киев • УНН

 • 3690 просмотра

Школы сами устанавливают продолжительность каникул, но не менее 30 дней. Отдельные заведения могут продолжить обучение в июне для восполнения образовательных потерь.

Продолжительность каникул школы определяют самостоятельно, некоторые продолжат обучение в июне - ЦПД

Информация о том, что летние каникулы в этом году продлятся всего два месяца, не соответствует действительному постановлению Кабмина.

Передает УНН со ссылкой на ЦПД СНБО Украины.

Детали

Законом Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года определено, что каждое учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность каникул, которые, впрочем, не должны быть менее 30 календарных дней. Поэтому слухи о том, что летние каникулы во всех учебных заведениях продлятся всего два месяца - не соответствует действительности.

Но важно отметить, что также есть постановление правительства, принятое в июле 2024 года, что текущий учебный год продлится до 30 июня 2025 года. В соответствии с этим постановлением Министерство образования и науки Украины отметило:

Каждое учреждение общего среднего образования может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством.

Какого-либо законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул для всех учебных заведений - не существует.

Только отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне.

Причины такого решения: 

  • психическое состояние;
    • интеллектуальное развитие учащихся;
      • образовательные потери, связанные со сложной энергетической и безопасной ситуацией в течение учебного года.

        Кроме того, в июне школы могут, как и раньше, организовывать пришкольные лагеря или другие активности.

        Напомним

        В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.

        Украина строит полноценные подземные школы со всем необходимым для обучения – Лесной21.03.25, 18:03 • 23271 просмотр

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Образование
        Министерство образования и науки Украины
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