Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать
Киев • УНН
Прием документов в первый класс продлится по 31 мая 2025 года. Для зачисления необходимы заявление, копия свидетельства о рождении, медсправки и другие документы.
Для многих родителей вопрос поступления в школу их ребенка - это не только радостное событие, но и определенный стресс. Чтобы процесс зачисления в 1 класс прошел без проблем, важно знать, когда начинается прием документов и какие именно бумаги нужно подать. УНН собрал всю необходимую информацию для родителей дошкольников.
Сроки подачи документов
Прием документов для поступления детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год стартует 31 марта 2025 года. У родителей есть время подать документы до 31 мая этого же года. Также, важно помнить, что подать документы может только один из родителей или законный представитель ребенка, и это нужно сделать лично.
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Перечень необходимых документов
Для того, чтобы зачислить ребенка в 1 класс, необходимо подать следующие документы:
- Заявление о зачислении.
- Копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка.
- Выписку о месте жительства.
- Медицинскую справку по форме № 086-1/о.
- Карту профилактических прививок (форма № 063/о).
- Если есть - заключение инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ).
- Если у ребенка есть льготы - документы, это подтверждающие.
- Паспорт одного из родителей.
Все документы нужно подать в файл формата А4. Важно, что присутствие ребенка во время подачи документов не является обязательным.
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Первоочередное зачисление
В 1 класс имеют первоочередное право попасть дети, которые:
- проживают на территории обслуживания школы;
- являются родными братьями или сестрами детей, которые уже учатся в этой школе;
- являются детьми работников школы;
- являются выпускниками дошкольного подразделения школы (если таковой имеется).
Как подтвердить место жительства?
Чтобы подтвердить место жительства ребенка на территории обслуживания школы, можно предоставить один из таких документов:
- Паспорт одного из родителей.
- Справка о регистрации места жительства.
- Договор аренды жилья.
- Выписка из Государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество.
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Как подтвердить особые образовательные потребности?
Для детей с особыми образовательными потребностями нужно предоставить заключение инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) о комплексной оценке ребенка.
Территория обслуживания школы
Территории, к которым школы принимают учеников, определяют местные органы власти - районные, городские советы и советы объединенных территориальных общин.
Для получения более подробной информации можно обращаться в школу, куда планируете подавать документы, или просмотреть соответствующий раздел на ее официальном сайте.