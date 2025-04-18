Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники
Эксклюзив
08:50 • 10176 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
08:41 • 15181 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
08:05 • 29095 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

07:43 • 8514 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

05:00 • 52570 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 58364 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 131200 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 87511 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 90114 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 86940 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+21°
5.9м/с
26%
Популярные новости

оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: что известно

18 апреля, 00:38 • 36027 просмотра

Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

18 апреля, 01:13 • 38893 просмотра

Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди

18 апреля, 02:32 • 38031 просмотра

Ракетный обстрел Харькова: 28 раненых, среди них двое детей, разрушены дома

03:37 • 22093 просмотра

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

04:28 • 38473 просмотра
публикации

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 14804 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

08:05 • 29097 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

05:00 • 52572 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 131200 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 88909 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Эммануэль Макрон

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

05:50 • 11097 просмотра

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

17 апреля, 18:27 • 20057 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 32845 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 36121 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 130180 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

Телеграмма

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

Киев • УНН

 • 13750 просмотра

Прием документов в первый класс продлится по 31 мая 2025 года. Для зачисления необходимы заявление, копия свидетельства о рождении, медсправки и другие документы.

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

Для многих родителей вопрос поступления в школу их ребенка - это не только радостное событие, но и определенный стресс. Чтобы процесс зачисления в 1 класс прошел без проблем, важно знать, когда начинается прием документов и какие именно бумаги нужно подать. УНН собрал всю необходимую информацию для родителей дошкольников.

Сроки подачи документов

Прием документов для поступления детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год стартует 31 марта 2025 года. У родителей есть время подать документы до 31 мая этого же года. Также, важно помнить, что подать документы может только один из родителей или законный представитель ребенка, и это нужно сделать лично.

Образование будущего: более 100 современных лабораторий откроют в украинских школах - Федоров17.04.25, 18:54 • 10337 просмотров

Перечень необходимых документов

Для того, чтобы зачислить ребенка в 1 класс, необходимо подать следующие документы:

  1. Заявление о зачислении.
    1. Копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка.
      1. Выписку о месте жительства.
        1. Медицинскую справку по форме № 086-1/о.
          1. Карту профилактических прививок (форма № 063/о).
            1. Если есть - заключение инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ).
              1. Если у ребенка есть льготы - документы, это подтверждающие.
                1. Паспорт одного из родителей.

                  Все документы нужно подать в файл формата А4. Важно, что присутствие ребенка во время подачи документов не является обязательным.

                  Продолжительность каникул школы определяют самостоятельно, некоторые продолжат обучение в июне - ЦПД15.04.25, 12:50 • 4918 просмотров

                  Первоочередное зачисление

                  В 1 класс имеют первоочередное право попасть дети, которые:

                  • проживают на территории обслуживания школы;
                    • являются родными братьями или сестрами детей, которые уже учатся в этой школе;
                      • являются детьми работников школы;
                        • являются выпускниками дошкольного подразделения школы (если таковой имеется).

                          Как подтвердить место жительства?

                          Чтобы подтвердить место жительства ребенка на территории обслуживания школы, можно предоставить один из таких документов:

                          1. Паспорт одного из родителей.
                            1. Справка о регистрации места жительства.
                              1. Договор аренды жилья.
                                1. Выписка из Государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество.

                                  Возвращение ВНО пока невозможно: в Украинском центре оценивания качества образования объяснили почему11.04.25, 14:47 • 8039 просмотров

                                  Как подтвердить особые образовательные потребности?

                                  Для детей с особыми образовательными потребностями нужно предоставить заключение инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) о комплексной оценке ребенка.

                                  Территория обслуживания школы

                                  Территории, к которым школы принимают учеников, определяют местные органы власти - районные, городские советы и советы объединенных территориальных общин.

                                  Для получения более подробной информации можно обращаться в школу, куда планируете подавать документы, или просмотреть соответствующий раздел на ее официальном сайте.

                                  Алина Волянская

                                  Алина Волянская

                                  публикацииОбразование
                                  Михаил Федоров
                                  Украина
                                  Brent
                                  $67.65
                                  Bitcoin
                                  $84,627.00
                                  S&P 500
                                  $5,302.78
                                  Tesla
                                  $239.97
                                  Газ TTF
                                  $35.66
                                  Золото
                                  $3,341.30
                                  Ethereum
                                  $1,585.65