Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

Для многих родителей вопрос поступления в школу их ребенка - это не только радостное событие, но и определенный стресс. Чтобы процесс зачисления в 1 класс прошел без проблем, важно знать, когда начинается прием документов и какие именно бумаги нужно подать. УНН собрал всю необходимую информацию для родителей дошкольников.

Сроки подачи документов

Прием документов для поступления детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год стартует 31 марта 2025 года. У родителей есть время подать документы до 31 мая этого же года. Также, важно помнить, что подать документы может только один из родителей или законный представитель ребенка, и это нужно сделать лично.

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Перечень необходимых документов

Для того, чтобы зачислить ребенка в 1 класс, необходимо подать следующие документы:

Заявление о зачислении. Копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Выписку о месте жительства. Медицинскую справку по форме № 086-1/о. Карту профилактических прививок (форма № 063/о). Если есть - заключение инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ). Если у ребенка есть льготы - документы, это подтверждающие. Паспорт одного из родителей.

Все документы нужно подать в файл формата А4. Важно, что присутствие ребенка во время подачи документов не является обязательным.

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Первоочередное зачисление

В 1 класс имеют первоочередное право попасть дети, которые:

проживают на территории обслуживания школы;

являются родными братьями или сестрами детей, которые уже учатся в этой школе;

являются детьми работников школы;

являются выпускниками дошкольного подразделения школы (если таковой имеется).

Как подтвердить место жительства?

Чтобы подтвердить место жительства ребенка на территории обслуживания школы, можно предоставить один из таких документов:

Паспорт одного из родителей. Справка о регистрации места жительства. Договор аренды жилья. Выписка из Государственного реестра прав собственности на недвижимое имущество.

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Как подтвердить особые образовательные потребности?

Для детей с особыми образовательными потребностями нужно предоставить заключение инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) о комплексной оценке ребенка.

Территория обслуживания школы

Территории, к которым школы принимают учеников, определяют местные органы власти - районные, городские советы и советы объединенных территориальных общин.

Для получения более подробной информации можно обращаться в школу, куда планируете подавать документы, или просмотреть соответствующий раздел на ее официальном сайте.