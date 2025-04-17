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Образование будущего: более 100 современных лабораторий откроют в украинских школах - Федоров

Киев • УНН

 • 2666 просмотра

До 2026 года планируется модернизировать более 1 500 учебных помещений. Большое внимание уделяется знаниям учителей по точным наукам.

Образование будущего: более 100 современных лабораторий откроют в украинских школах - Федоров

Современных лабораторий, а к 2026 году планируется обновление около полутора тысяч учебных помещений. Об этом на своей странице сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Большая реформа образования реализуется уже более двух лет при участии МОН. По словам Федорва, в рамках этой реформы строятся новые школы, в том числе подземные, обновляются профтехучилища, создаются современные столовые, мастерские и лаборатории.

К 2026 году планируем построить или модернизировать более 1 500 учебных помещений. Это не просто ремонты, а системные изменения в рамках единой стратегии трансформации образования, обеспечивающей качественное и безопасное обучение

- сообщил он.

Также при участии МОН были представлены новые идеи по обновлению учебных пространств, лабораторий и мастерских.

"В 2025 году планируем запустить не менее 100 современных лабораторий", - говорится в заметке главы Минцифры.

Большое внимание уделяется улучшению знаний учителей по точным наукам, ведь именно они, по словам Федорова, являются основой для развития многих сфер в стране.

Сейчас критически важно усилить знания учащихся по физике, химии, биологии, географии и математике. Потребность в технических и естественных специалистах уже ощутима. А после победы будет только расти. Именно навыки в STEM становятся основой для инженерных решений, медицинских прорывов, ИТ-продуктов и оборонных технологий. STEM - это не просто направление образования, это инвестиция в экономику, технологии и безопасность страны

- объясняет Федоров.

Он также отметил, что скорость этих изменений влияет на то, какими будут знания и навыки украинцев в будущем.

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов16.04.25, 13:17 • 59067 просмотров

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