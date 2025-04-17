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Освіта майбутнього: понад 100 сучасних лабораторій відкриють в українських школах - Федоров

Київ • УНН

 • 9028 перегляди

До 2026 року планується модернізувати понад 1 500 навчальних приміщень. Велика увага приділяється знанням вчителів з точних наук.

Освіта майбутнього: понад 100 сучасних лабораторій відкриють в українських школах - Федоров

Ссучасних лабораторій, а до 2026 року планується оновлення близько півтори тисячі навчальних приміщень. Про це на своїй сторінці повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Велика реформа освіти реалізується вже понад два роки за участі МОН. За словами Федорва, у рамках цієї реформи будуються нові школи, в тому числі підземні, оновлюється профтехучилища, створюються сучасні їдальні, майстерні та лабораторії.

До 2026 року плануємо збудувати або модернізувати понад 1 500 навчальних приміщень. Це не просто ремонти, а системні зміни в межах єдиної стратегії трансформації освіти, що забезпечує якісне й безпечне навчання

- повідомив він.

Також за участі МОН були представлені нові ідеї щодо оновлення навчальних просторів, лабораторій і майстерень.

"У 2025 році плануємо запустити щонайменше 100 сучасних лабораторій", - йдеться у дописі голови Мінцифри.

Велика увага приділяється покращенню знань вчителів з точних наук, адже саме вони, за словами Федорова, є основою для розвитку багатьох сфер в країні.

Зараз критично важливо посилити знання учнів з фізики, хімії, біології, географії та математики. Потреба в технічних і природничих спеціалістах уже відчутна. А після перемоги лише зростатиме. Саме навички в STEM стають основою для інженерних рішень, медичних проривів, ІТ-продуктів й оборонних технологій. STEM - це не просто напрям освіти, це інвестиція в економіку, технології та безпеку країни

- пояснює Федоров.

Він також зазначив, що швидкість цих змін впливає на те, якими будуть знання й навички українців у майбутньому.

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів16.04.25, 13:17 • 59456 переглядiв

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