Освіта майбутнього: понад 100 сучасних лабораторій відкриють в українських школах - Федоров

Ссучасних лабораторій, а до 2026 року планується оновлення близько півтори тисячі навчальних приміщень. Про це на своїй сторінці повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

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Велика реформа освіти реалізується вже понад два роки за участі МОН. За словами Федорва, у рамках цієї реформи будуються нові школи, в тому числі підземні, оновлюється профтехучилища, створюються сучасні їдальні, майстерні та лабораторії.

До 2026 року плануємо збудувати або модернізувати понад 1 500 навчальних приміщень. Це не просто ремонти, а системні зміни в межах єдиної стратегії трансформації освіти, що забезпечує якісне й безпечне навчання - повідомив він.

Також за участі МОН були представлені нові ідеї щодо оновлення навчальних просторів, лабораторій і майстерень.

"У 2025 році плануємо запустити щонайменше 100 сучасних лабораторій", - йдеться у дописі голови Мінцифри.

Велика увага приділяється покращенню знань вчителів з точних наук, адже саме вони, за словами Федорова, є основою для розвитку багатьох сфер в країні.

Зараз критично важливо посилити знання учнів з фізики, хімії, біології, географії та математики. Потреба в технічних і природничих спеціалістах уже відчутна. А після перемоги лише зростатиме. Саме навички в STEM стають основою для інженерних рішень, медичних проривів, ІТ-продуктів й оборонних технологій. STEM - це не просто напрям освіти, це інвестиція в економіку, технології та безпеку країни - пояснює Федоров.

Він також зазначив, що швидкість цих змін впливає на те, якими будуть знання й навички українців у майбутньому.

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