Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

У Ватикані 19-20 квітня пройдуть Пасхальні богослужіння. Зокрема, у суботу в базиліці святого Петра буле відслужено Святу Месу Пасхальної Вігілії, а в неділю вранці Великодня Свята Меса буде відслужена на площі Святого Петра. Як планують відзначити одне з найбільших християнських свят у центрі католицького світу - розповідає кореспондент УНН.

Великдень без Папи

Останні кілька місяців увага католиків усього світу (і не тільки католиків) прикута до Папи Франциска, якого 14 лютого цього року терміново госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я. Попри те, щодуховний лідер усіх католиків вже покинув стіни медзакладу, стало відомо, що вперше Папа не очолюватиме богослужіння, пов’язані з Великоднем.

У Римі Святу Месу Пасхальної Вігілії в базиліці святого Петра у Велику Суботу, 19 квітня очолить призначений Папою декан Колегії кардиналів, кардинал Джованні Баттіста Ре. Вігілія відбудеться о 20:30 за київським часом.

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Як відбувається Пасхальна Вігілія

Слово — vigilia,vigilare — означає очікувати, пильнувати чувати, vigilio — переддень. Пасхальна вігілія у Католицькій церкві, завжди була і є найбільшою, найважливішою вігілією. Варто зазначити, що є і інші - вігілія Господнього Різдва, вігілія Зіслання Святого Духа. Також були вігілії різних Господніх урочистостей, Марійних урочистостей, вігілії урочистостей апостолів.

Раніше Пасхальна Вігілія в Католицькій Церкві тривала всю ніч, як і Великодня Літургія в православних християн. Проте після реформ ІІ Ватиканського собору (1962-1965 років) її час було скорочено до трьох-чотирьох годин.

Напередодні Пасхальної Вігілії Католицька Церква заохочує всіх до суворого посту у цей день та участі у Літургії Годин, яка використовує античні церковні тексти.

Сама Пасхальна Вігілія складається з кількох частин. Перша з них – Літургія Світла. У темному храмі запалюється велика свічка, під назвою пасхал. Вона символізує Ісуса Христа, які світло у пітьмі. Від пасхалу вогонь передають вірним, які тримають в руках свічки.

Потім розпочинається Літургія Слова під час якою вірянам зачитують сім уривків зі Старого Заповіту і два з Нового. Вони розповідають про увесь шлях світу від його створення та до Воскресіння Ісуса Христа.

Важливою складовою Пасхальної Вігілії також є Літургія Хрещення. Саме тоді дорослі чоловіки і жінки, які хочуть охреститися і пройшли всю необхідну для цього підготовку, переживають обряд хрещення і стають повноцінними членами Католицької Церкви.

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

По завершенню Пасхальної Вігілії і виголошення єпископом слів "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" починається освячення великодніх страв. На відміну від православних християн, католики віддають перевагу освяченню лише пасок і яєць, хоча в різних країнах можуть додаватися і інші страви залежно від місцевих традицій.

Вранці розпочинається резурекційна процесія. Вона покликана спонукати християн до проголошення всьому світові Доброї Новини про Воскресіння Христа. Вірні виходять назовні, щоб спільно дати свідоцтво про свою віру у Воскресіння Христове. На чолі процесії несуть хрест з червоним полотном, яка символізує перемогу Ісуса-Царя над владою смерті, та фігура Воскреслого Господа. Пісні, які співаються під час процесії, виявляють віру у Воскресіння Христове — вони лунають як заклик приєднатись до пасхальної радості Церкви.

Великодня неділя

У Великодню неділю, 20 квітня, ранкову Святу Месу о 11:30 за Київським часом на площі святого Петра у Римі очолить кардинал Анджело Комастрі. Тоді ж відбудеться традиційне благословення "Urbi et Orbi".

Urbi et Orbi — це святкове благословення та послання Папи Римського віруючим. Папа оголошує його щороку в Соборі Святого Петра у Великий Четвер, на Різдво та Пасху і в день святих апостолів Петра і Павла, а також з нагоди власної інтронізації.

Як і кожного року, очікується, що на площі святого Петра зберуться тисячі вірян з усього світу, які будуть разом слухати Слово Боже, молитися і обмінювати пасками.

Трансляцію усіх Великодніх заходів у Ватикані здійснюватиме Радіо Ватикану та Телебачення Віковічного слова.

Великодній період у католиків

Вшанування Воскреслого Христа у католиків не обмежується лише двома днями. Протягом наступних восьми днів триває Великодня Октава, протягом якої вірні розмірковують над суттю Воскресіння. Особливу увагу приділяють тим, хто був охрещений у Пасхальну Вігілію. Цих людей заохочують протягом восьми днів не пропускати Месу та проводять спеціально для них додаткові читання і роздуми над Святим Письмом.

Загалом Великодній період у католиків триває 50 днів до настання П’ятидесятниця – до урочистості Зіслання Святого Духа. Лише тоді завершується Великодній період.

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