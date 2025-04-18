Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

В Ватикане 19-20 апреля пройдут Пасхальные богослужения. В частности, в субботу в базилике святого Петра будет отслужена Святая Месса Пасхальной Вигилии, а в воскресенье утром Пасхальная Святая Месса будет отслужена на площади Святого Петра. Как планируют отметить один из самых больших христианских праздников в центре католического мира - рассказывает корреспондент УНН.

Пасха без Папы

Последние несколько месяцев внимание католиков всего мира (и не только католиков) приковано к Папе Франциску, которого 14 февраля этого года срочно госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Несмотря на то, что духовный лидер всех католиков уже покинул стены медучреждения, стало известно, что впервые Папа не будет возглавлять богослужения, связанные с Пасхой.

В Риме Святую Мессу Пасхальной Вигилии в базилике святого Петра в Великую Субботу, 19 апреля возглавит назначенный Папой декан Коллегии кардиналов, кардинал Джованни Баттиста Ре. Вигилия состоится в 20:30 по киевскому времени.

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Как происходит Пасхальная Вигилия

Слово - vigilia,vigilare - означает ожидать, бодрствовать, vigilio - канун. Пасхальная вигилия в Католической церкви, всегда была и есть самой большой, самой важной вигилией. Стоит отметить, что есть и другие - вигилия Рождества Господня, вигилия Сошествия Святого Духа. Также были вигилии различных Господних торжеств, Марийных торжеств, вигилии торжеств апостолов.

Ранее Пасхальная Вигилия в Католической Церкви длилась всю ночь, как и Пасхальная Литургия в православных христиан. Однако после реформ II Ватиканского собора (1962-1965 годов) ее время было сокращено до трех-четырех часов.

Накануне Пасхальной Вигилии Католическая Церковь призывает всех к строгому посту в этот день и участию в Литургии Часов, которая использует античные церковные тексты.

Сама Пасхальная Вигилия состоит из нескольких частей. Первая из них - Литургия Света. В темном храме зажигается большая свеча, под названием пасхал. Она символизирует Иисуса Христа, как свет во тьме. От пасхала огонь передают верным, которые держат в руках свечи.

Затем начинается Литургия Слова во время которой верующим зачитывают семь отрывков из Ветхого Завета и два из Нового. Они рассказывают о всем пути мира от его создания и до Воскресения Иисуса Христа.

Важной составляющей Пасхальной Вигилии также является Литургия Крещения. Именно тогда взрослые мужчины и женщины, которые хотят креститься и прошли всю необходимую для этого подготовку, переживают обряд крещения и становятся полноценными членами Католической Церкви.

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По завершении Пасхальной Вигилии и провозглашении епископом слов "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" начинается освящение пасхальных блюд. В отличие от православных христиан, католики отдают предпочтение освящению только куличей и яиц, хотя в разных странах могут добавляться и другие блюда в зависимости от местных традиций.

Утром начинается резурекционная процессия. Она призвана побудить христиан к провозглашению всему миру Доброй Вести о Воскресении Христа. Верующие выходят наружу, чтобы совместно дать свидетельство о своей вере в Воскресение Христово. Во главе процессии несут крест с красным полотном, которая символизирует победу Иисуса-Царя над властью смерти, и фигура Воскресшего Господа. Песни, которые поются во время процессии, выявляют веру в Воскресение Христово - они звучат как призыв присоединиться к пасхальной радости Церкви.

Пасхальное воскресенье

В Пасхальное воскресенье, 20 апреля, утреннюю Святую Мессу в 11:30 по Киевскому времени на площади святого Петра в Риме возглавит кардинал Анджело Комастри. Тогда же состоится традиционное благословение "Urbi et Orbi".

Urbi et Orbi - это праздничное благословение и послание Папы Римского верующим. Папа объявляет его каждый год в Соборе Святого Петра в Великий Четверг, на Рождество и Пасху и в день святых апостолов Петра и Павла, а также по случаю собственной интронизации.

Как и каждый год, ожидается, что на площади святого Петра соберутся тысячи верующих со всего мира, которые будут вместе слушать Слово Божье, молиться и обмениваться куличами.

Трансляцию всех Пасхальных мероприятий в Ватикане будет осуществлять Радио Ватикана и Телевидение Вечного слова.

Пасхальный период у католиков

Почитание Воскресшего Христа у католиков не ограничивается только двумя днями. В течение следующих восьми дней продолжается Пасхальная Октава, в течение которой верные размышляют над сутью Воскресения. Особое внимание уделяют тем, кто был крещен в Пасхальную Вигилию. Этих людей поощряют в течение восьми дней не пропускать Мессу и проводят специально для них дополнительные чтения и размышления над Священным Писанием.

В целом Пасхальный период у католиков длится 50 дней до наступления Пятидесятницы - до торжества Сошествия Святого Духа. Только тогда завершается Пасхальный период.

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