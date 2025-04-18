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"На щиті": в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

Київ • УНН

 • 13084 перегляди

В Україну повернуто тіла 909 полеглих Захисників в рамках репатріаційних заходів. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"На щиті": в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
    • Покровського напрямку;
      • Бахмутського напрямку;
        • Вугледарського напрямку;
          • Луганського напрямку;
            • Запорізького напрямку;
              • Сумського напрямку;
                • Харківського напрямку;
                  • з моргів натериторії рф.

                    Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України,  Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

                    Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих

                    - йдеться у повідомленні.

                    З полону вже вдалося повернути понад 4 тис. українських громадян05.02.25, 17:32 • 34342 перегляди

                    Ольга Розгон

                    Ольга Розгон

                    Війна
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