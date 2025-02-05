З полону вже вдалося повернути понад 4 тис. українських громадян

У рамках останнього обміну полоненими вдалося повернути 150 українських військових з російського полону. Це вже став 61 за ліком обмін військовополоненими, а загалом до України повернулося 4131 полонених. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Серед тих, хто звільнений з полону, багато важкохворих, важкопоранених та тих, хто перебуває в російській неволі понад два з половиною роки. Це 61-й за ліком обмін військовополоненими, організований Коордштабом, з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом з російської неволі завдяки роботі штабу за дорученням Президента України вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні повернулося 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з ТрО - 7, ВМС - 26, і троє з Повітряних сил). Також звільнено 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, один представник Нацполіції.

Вони захищали українську землю від ворога у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській областях, на Херсонщині, Сумщині, Київщині. Зокрема, звільнені нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Азовсталі. Побачать невдовзі рідних також українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині. Серед звільнених – 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів - додали в штабі.

Наголошується, що далі українські військові отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 150 українських захисників з російського полону. Це черговий успішний обмін полоненими між Україною та рф.