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З російського полону повернули ще 150 захисників – Зеленський

З російського полону повернули ще 150 захисників – Зеленський

Київ • УНН

 • 113754 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 150 українських захисників з російського полону. Це черговий успішний обмін полоненими між Україною та рф.

З російського полону повернули 150 українських військових. Зокрема, це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - написав Зеленський.

Він зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

Доповнення

15 січня 25 українських військових та цивільних повернулися з ворожого полону.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з російською стороною є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський

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