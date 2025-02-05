З російського полону повернули ще 150 захисників – Зеленський

З російського полону повернули 150 українських військових. Зокрема, це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - написав Зеленський.

Він зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

Доповнення

15 січня 25 українських військових та цивільних повернулися з ворожого полону.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з російською стороною є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.