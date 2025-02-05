Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 150 украинских защитников из российского плена. Это очередной успешный обмен пленными между Украиной и РФ.
150 украинских военнослужащих были возвращены из российского плена. В частности, это военнослужащие Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
"Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Военнослужащие Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, территориальная оборона, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", - написал Зеленский.
Он отметил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.
Дополнение
15 января 25 украинских военных и гражданских вернулись из вражеского плена.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с российской стороной есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения в первую очередь тяжелобольных и тяжелораненых.