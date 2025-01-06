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Є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними - Лубінець

Є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними - Лубінець

Київ • УНН

 • 35340 перегляди

Досягнуто попередньої домовленості про систематичні обміни полоненими з рф у 2025 році, з пріоритетом на тяжкохворих. Останній обмін відбувся 30 грудня 2024 року, коли звільнили 189 українців.

З російською стороною є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у інтервʼю для телеканалу "Рада", передає УНН.

Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ.Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова,

- повідомив Лубінець.

Доповнення

Українська сторона протягом 2024 року неодноразово заявляла, що росія затягує з обмінами. Зокрема в грудні 2024 року секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов заявляв, що російська сторона тоді знову починала затягувати з обмінами військовополонених.

Крайній обмін відбувся 30 грудня 2024 року, тоді серед 189 українців, яких вдалось звільнити з російського полону в рамках нового обміну, зокрема, захисники Маріуполя та острова Зміїного, нацгвардійці, які несли службу з охорони Чорнобильської АЕС та ті військові, яких захопили окупанти на курщині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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