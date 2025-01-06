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Есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими - Лубинец

Есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими - Лубинец

Киев  •  УНН

 • 6095 просмотра

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Достигнута предварительная договоренность о систематических обменах пленными с рф в 2025 году, с приоритетом на тяжелобольных. Последний обмен состоялся 30 декабря 2024 года, когда освободили 189 украинцев.

С российской стороной есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью для телеканала «Рада», передает УНН.

Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых. Также предварительно договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью МККК,

- сообщил Лубинец.

Дополнение

Украинская сторона в течение 2024 года неоднократно заявляла, что россия затягивает с обменами. В частности в декабре 2024 года секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов заявлял, что российская сторона тогда снова начинала затягивать с обменами военнопленных.

Крайний обмен состоялся 30 декабря 2024 года, тогда среди 189 украинцев, которых удалось освободить из российского плена в рамках нового обмена, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиного, нацгвардейцы, которые несли службу по охране Чернобыльской АЭС и те военные, которых захватили оккупанты на Курщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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