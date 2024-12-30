Один із найбільших обмінів: кого вдалось сьогодні звільнити з полону рф
Київ • УНН
В рамках 11-го обміну у 2024 році з російського полону звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний. Серед звільнених 173 рядових та сержантів, 14 офіцерів та 2 цивільних.
Серед 189 українців, яких сьогодні вдалось звільнити з російського полону в рамках нового обміну, зокрема, захисники Маріуполя та острова Зміїного, нацгвардійці, які несли службу з охорони Чорнобильської АЕС та ті військові, яких захопили окупанти на курщині. Про деталі обміну розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
Зазначається, що це один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, з моменту повномасштабного вторгнення.
За даними Коордштабу, одинадцятий за ліком обмін у 2024 році дозволив звільнити:
- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),
- 43 – НГУ,
- 33 – ДПСУ,
- 24 – ВМС.
Також з неволі повернулися двоє цивільних.
Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині.
Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.
Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.
Координаційному штабі висловили подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.
189 українців повернулись додому - Зеленський 30.12.24, 17:11 • 30236 переглядiв
Загалом з російської неволі в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням Президента України вже повернулося 3956 людей, з них у 2024 році – 1358.
Доповнення
Як вказав Омбудсмен Дмитро Лубінець, держава подбає про те, щоб відновити бійцям банківські картки та документи. А лікарі ретельно оглянуть їх стан та нададуть всю необхідну допомогу.