Один из крупнейших обменов: кого удалось сегодня освободить из плена рф

Среди 189 украинцев, которых сегодня удалось освободить из российского плена в рамках нового обмена, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиного, нацгвардейцы, которые несли службу по охране Чернобыльской АЭС и те военные, которых захватили оккупанты на Курщине. О деталях обмена рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Отмечается, что это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения.

По данным Коордштаба, одиннадцатый по счету обмен в 2024 году позволил освободить:

- 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - ТрО),

- 43 - НГУ,

- 33 - ГПСУ,

- 24 - ВМС.

Также из неволи вернулись двое гражданских.

Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также мы вернули тех, кто попал в плен на Курщине.

Многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

На этот раз уволены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров.

Координационном штабе выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена.

Всего из российской неволи в рамках работы Координационного штаба по поручению Президента Украины уже вернулось 3956 человек, из них в 2024 году - 1358.

Дополнение

Как указал Омбудсмен Дмитрий Лубинец, государство позаботится о том, чтобы восстановить бойцам банковские карты и документы. А врачи тщательно осмотрят их состояние и окажут всю необходимую помощь.