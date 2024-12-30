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189 українців повернулись додому - Зеленський

189 українців повернулись додому - Зеленський

Київ • УНН

 • 30236 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про повернення 198 українців з російського полону. Обмін відбувся у понеділок.

Україна повернула з російського полону ще 189 українців, повідомив у понеділок Президент Володимир Зеленський, передає УНН

Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому

- написав Зеленський у Telegram. 

За його словами, вдалось повернути захисників  "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

Також з полону звільнили двох цивільних, які були захоплені в Маріуполі. 

Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Дякую команді, яка робить усе, щоб наші люди поверталися. Дякую всім партнерам, зокрема ОАЕ, хто допомагає нам у цьому

- додав Президент. 
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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