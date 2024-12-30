189 украинцев вернулись домой - Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 189 украинцев, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой

По его словам, удалось вернуть защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, с различных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил.

Также из плена освободили двух гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом