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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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189 украинцев вернулись домой - Зеленский

189 украинцев вернулись домой - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 17939 просмотра

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Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении 198 украинцев из российского плена. Обмен произошел в понедельник.

Украина вернула из российского плена еще 189 украинцев, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой

- написал Зеленский в Telegram.

По его словам, удалось вернуть защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, с различных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил.

Также из плена освободили двух гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Спасибо команде, которая делает все, чтобы наши люди возвращались. Спасибо всем партнерам, в частности ОАЭ, кто помогает нам в этом

- добавил Президент.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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