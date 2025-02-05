Из плена уже удалось вернуть более 4 тыс. украинских граждан

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В результате 61-го обмена пленными в Украину вернулось 150 военных, среди которых защитники Мариуполя и ЧАЭС. Общее количество освобожденных с начала вторжения достигло 4131 человека.

В рамках последнего обмена пленными удалось вернуть 150 украинских военных из российского плена. Это уже стал 61 по счету обмен военнопленными, а всего в Украину вернулось 4131 пленных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Среди тех, кто освобожден из плена, много тяжелобольных, тяжелораненых и тех, кто находится в российской неволе более двух с половиной лет. Это 61-й по счету обмен военнопленными, организованный Коордштабом, с начала полномасштабного российского вторжения. Всего из российской неволи благодаря работе штаба по поручению Президента Украины удалось вернуть уже 4131 человека: это как военнослужащие, так и гражданские, а также иностранные граждане 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня вернулось 108 воинов ВСУ (в частности, с ТрО - 7, ВМС - 26, и трое из Воздушных сил). Также освобождены 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции.

Они защищали украинскую землю от врага в Харьковской, Запорожский, Донецкой, Луганской областях, на Херсонщине, Сумщине, Киевщине. В частности, освобождены нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС, а также защитники Мариуполя и Азовстали. Увидят вскоре родных также украинские военнослужащие, которые принимали участие в операции на Курщине. Среди освобожденных - 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров 

- добавили в штабе.

Отмечается, что далее украинские военные получат надлежащее лечение, помощь по реабилитации и реинтеграции в общество, а также выплаты денежного обеспечения, которое они должны были получать в течение пребывания в плену, и единовременную материальную помощь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 150 украинских защитников из российского плена. Это очередной успешный обмен пленными между Украиной и РФ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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