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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Чим загрожує можливе припинення допомоги США для України: в ISW пояснили

Київ • УНН

 • 82975 перегляди

Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.

Чим загрожує можливе припинення допомоги США для України: в ISW пояснили

Припинення військової допомоги США посилить позиції росії, загрожуючи територіальними втратами України та безпекою Європи. Це підштовхне путіна до ескалації й покаже, що Вашингтон не готовий захищати союзників. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.  

The New York Times і The Washington Post, посилаючись на неназваних високопосадовців адміністрації Трампа, повідомили 28 лютого, що Білий дім розглядає можливість скасування всієї військової допомоги Україні, включно з фінальними поставками, які затвердив попередній президент США Джо Байден.

Завдяки критично важливій американській допомозі українські війська завдають російським силам непоправних втрат, водночас стримуючи їхні обмежені успіхи. Ця ситуація, у поєднанні з серйозними викликами, з якими росія зіткнеться у 2025 році, дає США значний важіль у переговорах щодо миру

- йдеться у повідомленні. 

Припинення військової підтримки України заохотить президента рф путіна до висування ще більших вимог і зміцнить його переконання, що він може здобути повну перемогу війною. ISW неодноразово наголошував на важливості своєчасної і безперервної західної військової допомоги Україні.

Українські сили активно використовують американські військові системи, включаючи ЗРК Patriot, системи залпового вогню HIMARS та далекобійні ракети ATACMS, щоб відбивати нічні російські атаки дронами й ракетами, посилювати ударні можливості, ускладнювати логістику та командування росіян, а також підривати їхню оборонну промисловість.

Припинення американської військової допомоги та фінансування, спрямованого на зміцнення оборонної промисловості України, може змінити баланс війни на користь рф, підвищуючи ймовірність її перемоги.

росія використає це, щоб захопити більше українських територій та виснажити підтримку України з боку Європи – саме цю стратегію путін визначив як основу своєї перемоги.

Відмова США від підтримки України та подальші успіхи рф підбадьорять путіна і зміцнять його віру в можливість повного контролю над Україною та іншими пострадянськими країнами, зокрема тими, що є членами НАТО.

кремль, ймовірно, активізує військову кампанію в Україні та намагатиметься використати будь-яку затримку чи припинення військової допомоги США – як це вже було навесні 2024 року. Скорочення допомоги Україні також може послабити вплив США у світі та підбадьорити їхніх супротивників. росія, Іран, Північна Корея та Китай утворили блок, спрямований на протистояння США та їхнім союзникам.

Наразі вони випробовують межі американських зобов’язань перед союзниками у Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Лідер КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з путіним наприкінці лютого 2025 року заявив, що китайсько-російські відносини "непорушні" і не залежать від "впливу третіх сторін".

росія уклала стратегічні партнерські угоди з Китаєм у травні 2023 року, з Північною Кореєю – у жовтні 2024 року, а з Іраном – у січні 2025 року. путін продовжує використовувати іранські дрони, північнокорейські балістичні ракети та військовий контингент у війні проти України.

Також в ISW пише, що путін, а не президент України Володимир Зеленський, залишається головною перешкодою на шляху до укладення довготривалого мирного договору.

Зеленський неодноразово підтверджував свою відданість досягненню справедливого і стійкого миру шляхом переговорів. У нещодавньому інтерв’ю Fox News він знову зазначив, що готовий до компромісів щодо територій, членства України в НАТО і навіть власного перебування на посаді задля досягнення справедливого миру. 

Натомість путін та його оточення постійно наполягають на початкових цілях війни – повній капітуляції України, зміні влади на проросійський уряд та її нейтралізації. Вони намагаються представити ці вимоги як "готовність до переговорів", щоб домогтися поступок з боку США. 

кремль також розгорнув нову інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб відмовити Захід від подальшої допомоги Україні, заявляючи, що росія вже перемогла. російське агентство ТАСС 1 березня запитало колишню міністерку закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, чи росія виграла війну.

Та відповіла, що "росія виграла в тому сенсі, що її не перемогли". Ця риторика є частиною ширшої стратегії кремля, спрямованої на те, щоб показати перемогу росії як неминучу і переконати Захід припинити підтримку України.

Попри це, європейські країни залишаються відданими підтримці української армії та оборонної промисловості. Норвезька компанія Kongsberg Defense and Aerospace 28 лютого оголосила про створення спільного підприємства в Україні для масового виробництва ракет NASAMS. Британський прем’єр Кір Стармер 1 березня запевнив Зеленського у "повній підтримці" з боку Великої Британії.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Зеленського відновити свої відносини з Трампом і адміністрацією президента США. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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