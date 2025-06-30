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Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та Лорен Санчес через їх гучне весілля за 50 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 2598 перегляди

Акторка Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та його нову дружину Лорен Санчес за їхнє весілля вартістю 50 мільйонів доларів у Венеції. Протестувальники у Венеції також засудили розкішне весілля, вимагаючи від Безоса сплачувати більше податків, звинувачуючи його в уникненні податків та низьких зарплатах для працівників.

Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та Лорен Санчес через їх гучне весілля за 50 мільйонів доларів

Акторка Шарліз Терон була не дуже вражена зірковим весіллям Джеффа Безоса та Лорен Санчес вартістю 50 мільйонів доларів у Венеції. Зірка серіалу "Стара гвардія" розкритикувала магната Amazon та його нову дружину під час проведення п'ятої щорічної вечірки для проекту Charlize Theron Africa Outreach Project у суботу, пише УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

Я думаю, що ми, можливо, єдині, хто не отримав запрошення на весілля Безоса. Але це нормально, бо вони погані, а ми круті

— холоднокровно сказала акторка на сцені під час заходу на задньому майданчику Universal Studios у Лос-Анджелесі.

Шарліз Терон була не дуже вражена зірковим весіллям Джеффа Безоса та Лорен Санчес вартістю 50 мільйонів доларів у Венеції.

49-річна володарка "Оскара" подякувала своїм гостям за те, що вони "знайшли час, щоб бути частиною цього, особливо коли здається, що світ горить".

Терон продовжила: "Тут, у Лос-Анджелесі, у США та по всьому світу, ми швидко рухаємося назад. Імміграційна політика зруйнувала життя сімей, а не злочинців; права жінок з кожним днем стають дедалі меншими; життя квір- та трансгендерних людей все частіше стираються; а гендерно зумовлене насильство зростає".

Поки натовп аплодував її словам, вона, як повідомляється, додала: "Так, хай їм буде кінець".

Хоча Терон не була у списку гостей на триденному весільному святі Безоса та Санчес, безліч зірок першої величини та впливових гравців стікалися до Венеції, щоб привітати пару.

Кім та Хлої Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Том Брейді, Орландо Блум, Іванка Трамп, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, Ашер, Сідні Суїні та інші знаменитості відвідали святкування. Програма включала пишну вітальну вечірку та вечірку в піжамній тематиці, яка тривала всю ніч.

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Однак, ця надзвичайно гучна подія викликала негативну реакцію протестувальників у Венеції, які вимагали від 61-річного Безоса сплачувати більше податків. Перед весіллям міжнародна екологічна група Greenpeace розмістила на площі Святого Марка великий банер, спрямований проти засновника Amazon.

Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете сплатити більше податків

- заявили активісти.

Організація також опублікувала в Instagram відео з відкриттям банера, підпис до якого стверджував: "Джефф Безос платить своїм співробітникам зарплату, яка перебуває на рівні бідності, та уникає податків. Не дивно, що він може дозволити собі закрити половину Венеції для свого весілля цього тижня".

Речник протестної групи "Безос не має місця" також засудив весілля мільярдера, заявивши Page Six: "Ми відкидаємо експлуататорську логіку, яка розглядає місто як товар. Ще більше нас турбує мер, який воліє продавати Венецію, а не вирішувати реальні проблеми, з якими стикаються її мешканці — зростання вартості життя, цін на житло, зменшення кількості населення історичного центру".

Доповнення

Засновник Amazon, мільярдер Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес одружилися. Зірки реаліті-шоу, актори, королівські особи та ціла низка знаменитостей першої величини приїхали до Венеції на пишне весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Amazon
Джефф Безос
Венеція
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес
Tesla
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